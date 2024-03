Per Christopher Nolan Godzilla Minus One è un 'film straordinario'

Il film, che ha vinto l'Oscar per i migliori effetti speciali, era già stato elogiato da registi del calibro di Steven Spielberg e Guillermo del Toro.

Una delle grandi storie cinematografiche del 2023 è stato il film d'importazione giapponese a basso costo Godzilla Minus One, che ha vinto l'Oscar per gli effetti speciali ed è stato elogiato da registi del calibro di Steven Spielberg e Guillermo del Toro.

Un altro superfan di Godzilla Minus One è nientemeno che Christopher Nolan, che ha recentemente spiegato cosa rende il titolo giapponese un grande film: "Ho pensato che fosse un film straordinario. L'ho trovato così eccitante. È realizzato in modo splendido e i meccanismi sono così coinvolgenti. C'era una meravigliosa profondità nei personaggi e un meraviglioso senso della storia che ho apprezzato molto".

Godzilla Minus One, diretto da Takashi Yamazaki, aveva un budget di 12-15 milioni di dollari. Per realizzare gli effetti speciali e creare le sue sequenze d'azione mozzafiato è stata necessaria un'incredibile prodezza tecnica che combinava VFX ed effetti pratici. Come ha dichiarato Nolan, anche l'ambientazione storica del film ha portato quella profondità necessaria ai personaggi.

Godzilla Minus One, il regista svela il plot del potenziale sequel

Godzilla Minus One, il successo

Godzilla Minus One, trentatreesimo titolo di Godzilla della Toho, ha recentemente concluso la sua corsa da record al botteghino con oltre 107 milioni di dollari guadagnati in tutto il mondo e 56 milioni di dollari in patria. Yamazaki è stato fortemente influenzato dal Godzilla originale del 1954 nel realizzarlo, e lo ha dimostrato.

In Italia il lungometraggio è arrivato nelle sale in occasione del 70° anniversario del debutto cinematografico di Godzilla e ci trascina nel Giappone del dopoguerra, su cui incombe un nuovo terrore. È Godzilla, che costringe la popolazione del paese devastato dal conflitto a combattere nuovamente per la sua sopravvivenza.

Takashi Yamazaki ha firmato la regia, la sceneggiatura e i VFX del film, che vede protagonisti da Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando e Kuranosuke Sasaki.