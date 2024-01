Godzilla Minus One: dopo la nomination agli Oscar arriva il sequel del monster movie?

All'indomani della nomination gli Oscar 2024 conquistata per i Migliori effetti visivi, già si pensa al possibile sequel di Godzilla Minus One, capace di diventare un caso mediatico non solo in Giappone ma in tutto il mondo.

Il regista del film, intervistato subito dopo l'annuncio delle candidature agli Oscar di quest'anno, ha escluso per il momento l'esistenza di qualsiasi trattativa per un sequel di Godzilla Minus One, ma ha anche aggiunto che qualora dovesse essere annunciato ci rimarrebbe un po' male se non fosse lui a dirigerlo.

"Potrei essere un po' triste se qualcun altro venisse scelto per dirigere il prossimo film di Godzilla", sono state le sue parole.

Campione al box-office

Godzilla Minus One è diventato il film in lingua giapponese col maggior incasso nella storia del franchise. Considerando che saranno 40 i film della serie dopo l'arrivo di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero nel corso dell'anno, si tratta di un risultato davvero impressionante.

Complessivamente, il film ha già superato i 100 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo. Questo dato gli ha già consentito di superare Shin Godzilla del 2016 (78 milioni di dollari in tutto il mondo) e diventare il film di maggior successo tra quelli di produzione giapponese del franchise. Su queste pagine la nostra recensione di Godzilla Minus One.

Il film con l'incasso più alto in assoluto rimane sempre Godzilla del 2014 (529 milioni di dollari in tutto il mondo). Ma per quanto riguarda i film prodotti in casa Toho, c'è un nuovo re in città. Non male per un film dal budget di soli 15 milioni di dollari.