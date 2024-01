Godzilla Minus One è il film giapponese su Godzilla che ha incassato di più al mondo

Dopo un altro solido fine settimana al box-office, Godzilla Minus One è diventato il film in lingua giapponese col maggior incasso nella storia del franchise. Considerando che saranno 40 i film della serie dopo l'arrivo di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero nel corso dell'anno, si tratta di un risultato davvero impressionante.

Godzilla Minus One del regista Takashi Yamazaki ha guadagnato 2,2 milioni di dollari nel weekend festivo di Capodanno, portando il suo totale nazionale a 46,2 milioni, secondo Box Office Mojo. Ma soprattutto, il film ha guadagnato 35,4 milioni di dollari a livello internazionale, portando il totale complessivo a 81,6 milioni di dollari in tutto il mondo.

Questo gli ha consentito di superare Shin Godzilla del 2016 (78 milioni di dollari in tutto il mondo) e diventare il film di maggior successo tra quelli di produzione giapponese del franchise.

Godzilla Minus One: ecco la spiegazione del titolo del monster movie

Il film con l'incasso più alto in assoluto rimane sempre Godzilla del 2014 (529 milioni di dollari in tutto il mondo). Ma per quanto riguarda i film prodotti in casa Toho, c'è un nuovo re in città. Non male per un film dal budget di soli 15 milioni di dollari.

Su queste pagine potete recuperare la recensione di Godzilla Minus One.