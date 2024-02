Godzilla e Kong, il nuovo trailer nasconde un cameo di Mothra

Warner Bros. ha diffuso in streaming un nuovo spettacolare trailer per il monster movie dell'anno, ovvero Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, che a quanto pare nasconde in bella vista un cameo di Mothra.

Mothra sta per tornare nel MonsterVerse. I fan, infatti, non si sono fatti sfuggire un'inquadratura che ritrae Jia. La ragazza apparirà nel film mentre la dottoressa Ilene Andrews (Rebecca Hall) continua a prendersi cura di lei. In questo nuovo film, sembra che il legame innato di Jia con i MUTO faccia i capricci e a un certo punto la si vede avere una visione. È lì che i fan hanno avvistato Mothra, mentre un riflesso della falena gigante appare nell'occhio di Jia.

Godizlla x Kong, la storia fino a questo punto

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero fa seguito allo scontro esplosivo di Godzilla vs. Kong con una nuovissima avventura cinematografica che contrappone l'onnipotente Kong e il temibile Godzilla a una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, che metterà a dura prova la loro stessa esistenza - e la nostra.

La nuova avventura diretta da Adam Wingard approfondirà ulteriormente le storie di questi Titani, le loro origini e i misteri di Skull Island, svelando allo stesso tempo la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e a legarli per sempre all'umanità.

Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns e Fala Chen compaiono nel film che vede tra i produttori Mary Parent, Alex Garcia, Eric Mcleod, Thomas Tull, Jon Jashni, Brian Rogers e i produttori esecutivi Adam Wingard, Jen Conroy, Jay Ashenfelter, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira.

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero conterrà una battaglia tra le creature lunga otto minuti

Il film farà seguito anche agli eventi mostrati nella serie Monarch: Legacy of Monsters, arrivata alla fine dello scorso anno su Apple TV+.