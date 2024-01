Monarch: Legacy of Monsters, svelato il legame con Godzilla e Kong - Il nuovo impero

Dopo 10 episodi, una narrazione di quasi 90 anni e un finale straziante, Monarch: Legacy of Monsters si è concluso ed ecco come si collegherà al prossimo film del MonsterVerse, Godzilla e Kong - Il nuovo impero.

Dopo la scioccante rivelazione dell'episodio 9, secondo cui Keiko (Mari Yamamoto) era in realtà viva e si trovava da decenni nella Terra Cava conosciuta come Axis Mundi, il finale di Monarch: Legacy of Monsters offre abbastanza colpi di scena da tenere impegnati gli spettatori fino all'arrivo in sala di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero a marzo.

Dopo i tentativi di Lee Shaw (Kurt Russell), Keiko, May (Kiersey Clemons) e Cate (Anna Sawai) di fuggire dalla Terra Cava, mentre Hiroshi (Takehiro Hira) e Kentaro (Ren Watabe) cercano di salvarli in superficie, il finale si conclude con un tragico colpo di scena seguito da un enorme shock.

Un finale scioccante

Dopo essere stati salvati da Godzilla in uno dei due grandi camei dei mostri di questo episodio, Lee e Keiko si alleano per utilizzare la vecchia tecnologia Monarch che il primo si è lasciato alle spalle per tornare sulla Terra. Per farlo, devono utilizzare il portale creato dalla scia lasciata dai due Titani.

Diventa subito chiaro che c'è un malfunzionamento e uno dei due dovrà rimanere indietro per ripararlo. Mentre Keiko aveva cercato di rimanere nella Terra Cava spinta dalla paura che il mondo esterno l'avesse abbandonata, Cate si era rifiutata di lasciarla. Alla fine è stato Lee a scegliere di rischiare tutto per aiutare l'equipaggio a fuggire. Purtroppo, non ce l'ha fatta a tornare dopo essere caduto dalla nave Monarch ed essere stato risucchiato nella Terra Cava al ritorno dell'equipaggio.

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, perché l'aspetto di Godzilla è cambiato? Lo svela il regista

Questo lascia Keiko profondamente addolorata, ma per Lee è un atto rappresentativo di ciò che avrebbe sempre dovuto fare: proteggere Keiko. Questa era la missione per cui era stato mandato decenni fa e ora può finalmente portarla a termine. Ma è davvero morto e sepolto?

Cosa è successo sulla Terra nel frattempo?

In quello che sembra un finale agrodolce, May, Keiko e Cate riescono a tornare, ma le cose non sono come sembrano. All'inizio, Hiroshi e Keiko si riuniscono in un momento emozionante. Tuttavia, la situazione viene presto sconvolta quando Kentaro e Tim (Joe Tippet) mettono in riga gli avventurieri di ritorno. Molte cose sono cambiate nei due anni trascorsi nella Terra Cava: ora lavorano con la Apex Cybernetics - che ha creato Mechagodzilla in Godzilla vs. Kong - e non solo: il malvagio capo di May, Brenda (Dominique Tipper), è a capo dell'azienda.

Questo è un buon indizio del fatto che Apex è davvero il cattivo, nonostante i nostri eroi abbiano finito per allearsi con loro.

Conoscere il proprio nemico

Come suggerisce il finale di stagione, siamo ora dall'altra parte della battaglia aziendale che ha definito il MonsterVerse fin dall'introduzione della Apex Cybernetics in Godzilla vs. Kong. Ma qui ci viene svelata la loro esistenza prima degli eventi di Godzilla vs. Kong e il loro interesse non solo per la creazione di mech anti-Titan come Mechagodzilla, ma anche per il fatto che hanno una conoscenza precoce dei Titani come Kong.

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero conterrà una battaglia tra le creature lunga otto minuti

Naturalmente, vedere Kong ci dà un collegamento diretto con Godzilla e Kong - Il nuovo impero. Anche dal punto di vista temporale ci dice qualcosa di interessante, visto che sappiamo che la serie si conclude nel 2017, circa due anni prima di Godzilla II - King of the Monsters e sette anni prima di Godzilla vs. Kong.