Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero conterrà una battaglia tra le creature lunga otto minuti

Il regista di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, Adam Wingard, ha anticipato una scena di combattimento lunga otto minuti tra i Titani del film.

Il prossimo film del Monsterverse, di cui abbiamo potuto vedere il primo trailer qualche giorno fa, vede Kong scoprire l'resistenza di una scimmia tirannica chiamata Skar King. Reclutando l'aiuto di Godzilla, gli ex rivali si alleano per abbattere quella che costituisce una nuova minaccia per la Terra.

Anticipando alcuni dettagli del film, Wingard ha confermato che la lunga sequenza con al centro il combattimento tra Titani non sarà interrotte da altre scene con al centro gli umani:

"Gran parte del film è costituito da riprese interamente animate in computer grafica; si tratta di pura immaginazione. Abbiamo alcune sequenze che durano circa otto minuti, in cui ci sono solo i mostri a fare le loro cose, e quindi il film permette davvero ai mostri di raccontare la propria storia in modo visivo senza alcun intervento descrittivo da parte dell'uomo".

Il cast umano di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero è composto da volti noti come Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle, tutti reduci dal film Godzilla vs. Kong del 2021. Dan Stevens è invece una delle new entry del franchise.