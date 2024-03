Godzilla e Kong - Il nuovo impero: il regista vorrebbe realizzare un terzo film

Godzilla del 2014 era ancorato alla realtà (forse troppo) e, in misura minore, lo era anche Kong: Skull Island. Il MonsterVerse ha iniziato ad abbracciare il suo lato più stravagante solo con Godzilla II - King of the Monsters, per poi diventare completamente folle con Godzilla vs. Kong.

Inizialmente si pensava che Godzilla vs. Kong fosse il capitolo finale del MonsterVerse, ma il suo successo ha portato al ritorno del regista Adam Wingard per Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero di questo mese. Anche se non è stato annunciato un seguito, il regista ha confermato che intende tornare per un terzo capitolo.

Le parole del regista

"Sta tutto nell'idea oramai radicata che se fai due film allora devi farne anche un terzo perché c'è una trilogia che ti aspetta lì da qualche parte. Penso che in questo caso ci sia spazio per un'altra storia, almeno io ho una storia in più da raccontare. Ma dipende solo da come andrà Godzilla e Kong - Il nuovo impero e da come si svilupperanno le cose", ha detto Wingard a Discussing Film.

"So che sembra una risposta diplomatica e delicata. Ma la verità è che, se devo essere completamente onesto con voi, ho ancora una storia da raccontare con questi mostri e so dove andrei a parare. Sarei davvero entusiasta di poter tornare per un altro film, se le cose funzionassero!", ha continuato il regista.

Il titolo del film

Durante un'intervista con CBR, Wingard ha finalmente spiegato come dovrebbe essere pronunciato il titolo di Godzilla e Kong - Il nuovo impero (in lingua originale Godzilla x Kong - The New Empire) e il significato che si cela dietro la scelta. "Sono sorpreso, ora che ci ripenso, che nessuno abbia mai usato una x nel titolo in questo modo prima d'ora, almeno che io sappia. Viene dalla stenografia della x che sta per una collaborazione, come accade in molte aziende di scarpe che fanno collaborazioni speciali con artisti e persone del genere. In un certo senso, è nato da lì, e ovviamente si pronuncia semplicemente Godzilla Kong, ma io tendo a dire GxK tutto il tempo, perché penso che suoni bene", ha spiegato Wingard.

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero fa seguito allo scontro esplosivo di Godzilla vs. Kong con una nuovissima avventura cinematografica che contrappone l'onnipotente Kong e il temibile Godzilla a una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, che metterà a dura prova la loro stessa esistenza - e la nostra. Recentemente sono state diffuse alcune immagini leaked che svelano Mothra e Shimo. Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns e Fala Chen compaiono nel film che vede tra i produttori Mary Parent, Alex Garcia, Eric Mcleod, Thomas Tull, Jon Jashni, Brian Rogers.