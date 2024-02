Godzilla e Kong - Il nuovo impero, Adam Wingard:'In arrivo versioni multiple di Godzilla'

Il nuovo film del MonsterVerse intitolato Godzilla e Kong - Il nuovo impero avrà più versioni di Godzilla, come anticipato dal regista del film Adam Wingard, che le ha paragone a delle 'routine di allenamento'.

Godzilla E Kong - Il Nuovo Impero, una delle creature mostruose del film

Intervistato dal magazine Empire, Wingard ha dichiarato che le varie versioni saranno ispirate ai film di arti marziali incentrati sull'allenamento per affrontare un avversario difficile:"Questa è la sua versione di routine di allenamento. Sono davvero appassionato dei film di arti marziali della Shaw Brothers. Quei film trattano sempre di cose come 'Ecco una grande minaccia e devi fare tutte queste cose per motivarti in modo da poter affrontare quella minaccia'. Vedrete molte versioni diverse di Godzilla in questo film".

Godzilla insieme a Kong

La trama del nuovo film di Godzilla e Kong vedrà i due mostri protagonisti ottenere una forza maggiore per combattere contro lo Skar King e contro qualsiasi forza stia minacciando il pianeta Terra. Oltre al nuovo schema di colori e la maggiore potenza di Godzilla, Kong avrà un guanto metallico da utilizzare in combattimento. A causa dei cambiamenti che influenzeranno i due personaggi principali il villain principale del film sarà diverso da tutto ciò che hanno affrontano prima.

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, un primo piano di Baby Kong

Nel cast di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero ci saranno Dan Stevens, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Fala Chen, Alex Ferns e Rachel House. Il film è prodotto da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures.