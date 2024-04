Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero 2, i buoni risultati ai box office alimentano le ipotesi di un sequel

I buoni risultati ottenuti ai box office da Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero stanno alimentando le ipotesi riguardanti la possibile realizzazione di un ulteriore sequel della saga.

Il progetto diretto da Adam Wingard, al suo ritorno nel MonsterVerse, ha infatti debuttato nelle sale americane raggiungendo quota 80 milioni di dollari ai box office.

Le dichiarazioni dello studio

Mary Parent, a capo di Legendary, ha ottenuto i risultati ottenuti da Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero spiegando: "Questo è certamente un risultato entusiasmante. Siamo in una buona posizione per continuare il percorso, ma vedremo come si evolverà la situazione".

La produttrice ha aggiunto che si è ancora nelle fasi iniziali della distribuzione, tuttavia per ora la situazione è molto positiva.

Di cosa parla il film

La nuova avventura vede l'onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattere fianco a fianco contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza... e la nostra. Godzilla e Kong - Il nuovo Impero approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all'umanità.

Godzilla e Kong: Il nuovo impero, ruggiti rosa shocking e pugni d'acciaio nel futuro del MonsterVerse

Adam Wingard torna a dirigere il film, interpretato da Rebecca Hall ("Godzilla vs. Kong", The Night House - la casa oscura"), Brian Tyree Henry ("Godzilla vs. Kong", "Bullet Train"), Dan Stevens (la serie TV "Gaslit", "Legion", "La Bella e la Bestia"), Kaylee Hottle ("Godzilla vs. Kong"), Alex Ferns ("The Batman", "La furia di un uomo - Wrath of Man", "Chernobyl") e Fala Chen ("Irma Vep", "Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli"). La sceneggiatura è di Terry Rossio ("Godzilla vs. Kong", la serie "Pirati dei Caraibi"), Simon Barrett ("You're Next") e Jeremy Slater ("Moon Knight"), da una storia di Rossio, Wingard e Barrett, basato sul personaggio "Godzilla" di proprietà e creato da TOHO Co., Ltd.. Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric Mcleod, Thomas Tull, Jon Jashni e Brian Rogers,mentre i produttori esecutivi sono Wingard, Jen Conroy, Jay Ashenfelter, Yoshimitsu Banno, Kenji Okuhira.