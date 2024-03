Godzilla e Kong, il regista svela le differenze tra Baby Kong e Baby Yoda: 'Carino, ma attenzione...'

In una nuova intervista con Kevin Polowy di CBR, il regista di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, Adam Wingard, ha parlato del personaggio di Suko (Baby Kong) dopo la sua presentazione nei trailer del film. Wingard ha sottolineato come Suko sia "il cuore e l'anima" della pellicola, spiegando come la sua introduzione faccia emergere un nuovo lato di Kong. Naturalmente, sono stati fatti paragoni con Grogu, il protagonista di The Mandalorian che era stato soprannominato "Baby Yoda". Tuttavia, Wingard ha sottolineato che Suko è un personaggio più stratificato rispetto alla media degli Ewok, ed è molto più pericoloso di Grogu.

"Suko, o Baby Kong come è anche conosciuto, è davvero il cuore e l'anima del film. È stato un personaggio così eccitante da creare, perché penso che, per molti versi, Suko sia un riflesso di quello che probabilmente era Kong quando era più giovane, e cred che questo sia il motivo per cui i due hanno una grande avventura insieme, perché penso che Kong veda molto di se stesso in Suko. E mi piace il fatto che, sai, penso che l'interpretazione ovvia di Suko sarebbe quella del cliché Ewok, del tipo 'Ehi, è solo un personaggio carino'. Mi piace che Suko sia più complesso di così. Ha molte cose in ballo. Non è nemmeno quello che sembra. Era destinato a essere il fulcro del film ed è stato molto divertente svilupparlo", ha detto Wingard.

Godzilla e Kong - Il nuovo impero, Adam Wingard: "In arrivo versioni multiple di Godzilla"

Baby Kong l'attaccabrighe

Su come ha venduto Suko ai dirigenti dello studio con un paragone unico con Baby Yoda, Wingard ha aggiunto: "All'inizio, dato che Baby Yoda era ancora abbastanza nuovo quando stavamo facendo questo film, come stenografia, quando stavo guidando lo studio attraverso il progetto, descrivevo Suko come: 'È come Baby Yoda, ma come se Baby Yoda stesse per mangiarti la pelle della faccia'. Perché è un attaccabrighe. È carino, ma è un piccolo attaccabrighe. È un sopravvissuto. E ne ha passate tante. Il piccolo Suko ne ha passate tante".

Discendente da una lunga stirpe di film, Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero è il 38esimo film della serie Godzilla, iniziata in Giappone nel 1954 con Godzilla di Ishirō Honda. Inoltre è il tredicesimo film della serie su King Kong, iniziata negli Stati Uniti con l'originale del 1933 della RKO Picture. Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, è scritto da Terry Rossio, Jeremy Slater e Simon Barret e diretto da Adam Wingard.