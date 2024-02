Godzilla e Kong - Il nuovo impero, spoiler e sorprese nelle immagini leaked che svelano Mothra e Shimo

Il web ci ha offerto vari screenshot leaked del nuovo capitolo del MonsterVerse Legendary Godzilla e Kong - Il nuovo impero, nei cinema italiani dal 28 marzo, che anticipano il look dei titani Mothra e Shimo.

Da allora le immagini pubblicate su Reddit sono state rimosse (ma alcuni siti web le hanno rese comunque disponibili) mostrano uno sguardo ravvicinato alla nemesi albina di Godzilla, Shimo, mentre entra in azione insieme al Re Skar.

Arriva, inoltre, la conferma che un altro Titano, Tiamat - introdotto nella graphic novel del 2021 Godzilla Dominion - farà sentire la sua presenza nel film, e in più rivedremo in azione Mothra, apparentemente uccisa in Godzilla II - King of the Monsters.

Che cosa ci aspetta in Godzilla e Kong - Il nuovo impero?

Rebecca Hall (Dr. Ilene Andrews), Brian Tyree Henry (Bernie Hayes) e Kaylee Hottle (Jia) riprenderanno i loro ruoli, ma il nuovo capitolo del MonsterVerse dovrà fare a meno di Millie Bobby Brown e Alexander Skarsgård, mentre al loro posto sta per fare il suo ingresso nel cast Dan Stevens. Con lui Fala Chen, Alex Ferns e Rachel House.

Il regista Adam Wingard collaborerà ancora una volta con lo scenografo Tom Hammock, il montatore Josh Schaeffer e il compositore Tom Holkenborg. Terry Rossio è tornato a occuparsi della sceneggiatura, insieme a Jeremy Slater e al frequente collaboratore di Wingard, Simon Barrett.