Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, i titani invadono il Colosseo nel trailer internazionale

Toho ha diffuso un nuovo trailer internazionale di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero che mostra i titani scontrarsi in location storiche come le Piramidi e il Colosseo. Dalle immagini del trailer si evince che Roma ospita una delle scene più spettacolari del film, con i passanti che fuggono terrorizzati per le vie della Capitale di fronte alla potenza delle mostruose creature.

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero fa seguito allo scontro esplosivo di Godzilla vs. Kong con una nuovissima avventura cinematografica che contrappone l'onnipotente Kong e il temibile Godzilla a una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, che metterà a dura prova la loro stessa esistenza - e la nostra. La nuova avventura diretta da Adam Wingard approfondirà ulteriormente le storie di questi Titani, le loro origini e i misteri di Skull Island, svelando allo stesso tempo la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e a legarli per sempre all'umanità.

Godzilla e Kong: Il nuovo impero, ruggiti rosa shocking e pugni d'acciaio nel futuro del MonsterVerse

La sceneggiatura Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, uno dei film più attesi del 2024, è firmata da Terry Rossio, Simon Barrett e Jeremy Slater.

Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns e Fala Chen compaiono nel film che vede tra i produttori Mary Parent, Alex Garcia, Eric Mcleod, Thomas Tull, Jon Jashni, Brian Rogers e i produttori esecutivi Adam Wingard, Jen Conroy, Jay Ashenfelter, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira.