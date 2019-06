Godzilla 2 – King of the Monsters: le scene dopo i titoli di coda!

Godzilla 2 - King of the Monsters, ecco cosa succede durante le scene dopo i titoli di coda del terzo film del franchise mostruoso della Warner Bros.

Godzilla II: King of the Monsters, Charles Dance e Vera Farmiga in una scena del film

Cosa succede durante le scene dopo i titoli di coda di Godzilla 2 - King of the Monsters, il film di Mike Dougherty che funge da terzo capitolo del MonsterVerse, franchise "mostruoso" della Warner Bros.?

Ebbene sì, anche le nuove avventure americane di Godzilla, celebre personaggio della Toho fanno parte di un mondo più vasto, destinato a tornare il prossimo anno con una certa prepotenza. Godzilla II - King of the Monsters allude fortemente a quel capitolo, ma apre anche ad altre possibilità per episodi ulteriori, al di là di ciò che è già stato annunciato. Attenzione, seguono spoiler !

Dopo il ruggito finale del protagonista, la storia di Godzilla II - King of the Monsters continua in parte durante la prima parte dei titoli di coda: i nomi di cast e troupe appaiono infatti su uno sfondo fatto di ritagli di giornale e materiale filmico d'archivio, che svelano cosa accade dopo la battaglia a Boston. Nella fattispecie, Mothra si sta rigenerando, Godzilla tiene sotto controllo gli altri Titani, le cui azioni portano alla sopravvivenza di ecosistemi vari, e la Monarch è costretta a divulgare pubblicamente quanto appreso nel corso dei decenni sulle diverse creature. Infine, viene segnalato che Godzilla e compagnia bella si stano dirigendo verso Skull Island, e un filmato d'epoca mostra una pittura rupestre dove il lucertolone affronta King Kong. L'appuntamento è fissato per marzo 2020, quando uscirà Godzilla vs. Kong, il crossover diretto da Adam Wingard.

La scena post-credits vera e propria del film - a proposito, qui potete leggere la nostra recensione di Godzilla II - King of the Monsters - svela invece il ritorno in scena dell'antagonista umano Alan Jonah (Charles Dance), che ritroviamo su Isla de Mara, la località dove era custodito Rodan. Jonah è tornato lì per impossessarsi della testa mozzata di Ghidorah, rimasta lì dopo il secondo scontro con Godzilla. Il terrorista vuole presumibilmente riportare in vita la temibile creatura aliena, forse nella sua forma cyborg, nota come Mecha Ghidorah. La conferma, forse, negli anni a venire.