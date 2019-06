Godzilla 2 - King of the Monsters, Godzilla è maschio o femmina? Il dibattito si accende nel cast

Godzilla è maschio o femmina? Il cast di Godzilla 2 - King of the Monsters si divide.

Mentre Godzilla 2 - King of the Monsters trionfa al botteghino, nel cast si accende il dibattito sul sesso di Godzilla, il mostro è maschio o femmina?

La discussione tra il cast di Godzilla II - King of the Monsters non si placa, gli interpreti del film hanno visioni molto diverse riguardo al sesso di Godzilla.

Vera Farmiga sostiene: "E' un maschio. So che c'è la A alla fine del nome, ma è il Re. Non è la Regina dei Mostri. La Regina è Mothra".

Kyle Chandler ribatte: "Ho una diversa visione al riguardo. Credo che sia possibile che sia una femmina. Non sono sicuro, ma da dove viene Baby Godzilla? Io e mia moglie ne abbiamo parlato proprio stamattina. E' una possibilità, ma non sono sicuro".

Vera Farmiga aggiunge: "Sapete cosa? E' una sorta di ibrido. E' anfibio e rettile".

Ken Watanabe fa riferimento a Godzilla parlando al maschile, e anche il regista Michael Dougherty lo definisce maschio, perciò la posizione di Vera Farmiga sembra la più gettonata. Nella versione originale giapponese, viene usato il neutro per parlare del mostro e l'attore originale che lo ha interpretato, Haruo Nakajima, ha ammesso di non conoscere il sesso della creatura.

Godzilla II: King of the Monsters, Godzilla e Ghidorah in uno scontro

Godzilla 2 - King of the Monsters: le scene dopo i titoli di coda!

In Godzilla II - King of the Monsters una serie di kaijū di dimensioni divine, tra cui il potente Godzilla, si scontra con Mothra, Rodan e la sua nemesi finale, il gigantesco drago a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche superspecie, ritenute fino ad allora delle semplici leggende, risorgono dalla terra, inizieranno a lottare tra loro per la supremazia nel mondo, lasciando in sospeso l'esistenza stessa dell'umanità. Per conoscere il nostro giudizio potete leggere la nostra recensione di Godzilla II - King of the Monsters.