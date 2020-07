Globi d'Oro 2020: trionfano Volevo nascondermi, Favolacce e The New Pope

I Globi d'oro 20202 premiano il biopic su Anotnio Ligabue Volevo nascondermi, Favolacce dei D'Innocenzo e la serie di Paolo Sorrentino The New Pope.

Volevo nascondermi, Favolacce e la serie tv The New Pope tra i vincitori dei Globi d'Oro 2020, i premi conferiti dall'Associazione della stampa estera in Italia.

Favolacce: una scena del film

Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, con Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue, è stato eletto miglior film dell'anno, mentre i premi per la miglior regia e sceneggiatura sono andati all'opera seconda dei fratelli D'Innocenzo, l'acclamato Favolacce, anch'esso con Elio Germano.

PaolO Sorrentino ha visto il trionfo di The New Pope, seconda stagione dell'acclamata The Young Pope, come miglior serie tv dell'anno mentre il mimetico ritratto di Craxi in Hammamet ha permesso a Pierfrancesco Favino di conquistare il Globo d'Oro per il miglior attore, miglior attrice Valeria Bruni Tedeschi per Aspromonte, la terra degli ultimi.

Di seguito l'elenco completo dei Globi d'Oro 2020: