Gli spiriti dell'isola conquista il box office italiano

All'arrivo nei cinema il nuovo acclamato lavoro di Martin McDonagh, Gli spiriti dell'isola, conquista la vetta del box italiano. La grande prova attoriale di Colin Farrell e Brendan Gleeson viene premiata dal pubblico viene premiata dal pubblico con un incasso di quasi 710.000 euro da 375 sale, con 104.916 presenze. Qui trovate la recensione de Gli spiriti dell'isola, che segue due amici di lunga data, Padraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), i quali si trovano in una situazione di stallo quando Colm decide bruscamente di porre fine alla loro amicizia.

In seconda posizione irrompe il film concerto BTS: Yet to Come in Cinemas, dedicato all'enorme spettacolo gratuito della band sudcoreana al Busan's World Expo di ottobre, che ha accolto più di 50.000 ospiti. La pellicola incassa quasi 800.000 euro, 679.000 dei quali nel weekend, da 185 sale e segna oltre 38.000 presenze.

In terza posizione troviamo il nuovo film di Paolo Genovese, Il primo giorno della mia vita, pellicola corale interpretata da Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Gabriele Cristini, Vittoria Puccini e con la partecipazione straordinaria di Lino Guanciale. Come rivela la recensione de Il primo giorno della mia vita, al centro della storia troviamo un uomo misterioso si presenta a quattro persone che hanno toccato il fondo e vogliono farla finita per proporre loro un patto: una settimana di tempo per farle rinnamorare della vita. Il suo intento è quello di offrire la possibilità di scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro e aiutarle a trovare un nuovo senso alle proprie esistenze. Una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare. La pellicola incassa altre 554.000 euro in 571 sale, per un totale di 1,6 milioni di euro.

Avatar: La via dell'acqua scende in quarta posizione e incassa altri 466.00 euro che lo portano a quasi 44 milioni complessivi, facendolo volare in alto nella classifica dei migliori incassi globali di sempre.

New entry al quinto posto, si tratta del film Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo, che debutta incassando 462.000 euro.