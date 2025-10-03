Gli Anelli del Potere: quanto costerebbe ad Amazon cancellare la serie prima della stagione 5

Gli Anelli del Potere non si è rivelato il successo sperato. Tutt'altro, dopo essere stato accolto dai dubbi della critica, lo show ha visto un'emorragia di pubblico, con lo sconcerto dello streamer, che ha investito 1 miliardo di dollari per realizzarlo. Ma quanto costerebbe ad Amazon cancellare la serie prima della quinta stagione? Ce lo rivela un report di The Ankler.

La terza stagione dello spinoff de Il Signore degli Anelli, che racconterà la missione di Sauron per creare l'Unico Anello, è stata confermata a febbraio 2025. Le riprese sono iniziate a maggio, anche se non è stata ancora annunciata una data di uscita.

Alcune creature del mondo de Gli Anelli del Potere

Lo spinoff de Il signore degli anelli ha fatto flop?

Analizzando i dati scopriamo che gli otto episodi della prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sono costati 20 milioni di dollari ciascuno, ma una buona parte di essi è stata ignorata dai fan inizialmente attratti dalla mastodontica produzione. Solo il 37% degli spettatori USA ha completato la visione della prima stagione, secondo quanto riportato dalla newsletter The Ankler, con risultati leggermente migliori (45%) all'estero. I numeri di spettatori sono stati ancora più bassi per la seconda stagione anche se fonti interne riportano che, tra gli abbonati che l'hanno guardata, il 10% in più è arrivato fino in fondo.

I numeri probabilmente non sono quelli che Prime Video si aspettava quando ha acquistato i diritti dell'amato franchise di Tolkien per 250 milioni di dollari. La prima stagione è costata 465 milioni, marketing escluso. Sebbene i costi siano stati ridotti per le due stagioni successive grazie agli incentivi fiscali e al cambio di location, la serie non ha avuto un grande successo in streaming.

Ecco che viene da chiedersi perché, a fronte di un esito così poco soddisfacente, Amazon non abbia cancellato Gli Anelli del Potere dopo le prime due stagioni. "Dovrebbero cancellarlo e voltare pagina", ha affermato un agente letterario intervistato da The Ankler, il quale ha affermato che Amazon ha "pagato un'esagerazione" per i diritti. "Alcuni dirigenti sono cambiati. Chi temete di mettere in imbarazzo?"

Quanto costa cancellare Gli Anelli del Potere?

Morfydd Clarke con indosso l'armatura

Di fronte alla perplessità della critica, confermata dalla nostra recensione de Gli Anelli del Potere 2, la risposta alla scelta di Amazon di proseguire con la produzione dello show fantasy è una sola: i soldi.

L'accordo iniziale di Amazon con gli eredi di Tolkien riguarda una serie di cinque stagioni composte da 50 episodi. Se cancellasse la serie, Amazon dovrebbe pagare agli eredi di Tolkien una penale di 20 milioni di dollari a stagione, quindi 40 milioni di dollari. Da un lato, questa cifra è pari al costo di due episodi della prima stagione. Tuttavia, grazie agli incentivi fiscali derivanti dal trasferimento della produzione fuori dalla Nuova Zelanda, i costi della seconda e terza stagione sono stati "drasticamente ridotti" rispetto al prezzo iniziale. In ogni caso, 40 milioni di dollari non sono proprio noccioline.

Qualunque cosa Amazon deciderà di fare in futuro, al momento pare che Gli Anelli del Potere abbia generato un certo malcontento all'interno della compagnia. "Tutti i loro soldi vengono spesi per Il Signore degli Anelli", ha detto alla newsletter un anonimo prolifico showrunner che ha lavorato a una produzione Amazon. "Ti ritrovi a chiederti se riuscirai a ottenere ciò di cui hai bisogno per produrre la tua serie".

Lo studio, però, per il momento va avanti, come dimostra il primo teaser de Gli Anelli del Potere 3 lanciato pochi mesi fa, nella speranza che il pubblico torni a seguire lo show con maggior interesse.