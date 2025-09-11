Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, Elendil brandisce La Spada dei Fedeli nel primo teaser

Mentre le riprese proseguono nel Regno Unito, Prime Video ci regala il primo teaser ufficiale della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Il breve promo non svela molto, ma anticipa il ritorno del personaggio di Elendil (Lloyd Owen) mentre brandisce 'La Spada dei Fedeli'.

Come indica Comicbookmovie.com, la spada in questione è Narsil, l'arma che tagliò l'Unico Anello dalla mano di Sauron durante la Guerra dell'Ultima Alleanza, avvenuta alla fine della Seconda Era. resta da capire se è stata rinominata per la serie o se viene chiamata Spada dei Fedeli come mezzo per radunare i lealisti Númenóreani che sostengono Elendil.

Una scena de Il signore degli anelli: Gli anelli del potere

Dove eravamo rimasti

Nel finale della seconda stagione de Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, Elendil parte per l'ovest dopo aver ricevuto la leggendaria spada come dono d'addio da Míriel.

Secondo la sinossi della nuova stagione: "Saltando in avanti di diversi anni rispetto agli eventi della seconda stagione, la terza stagione si svolge al culmine della Guerra tra Elfi e Sauron, mentre il Signore Oscuro cerca di forgiare l'Unico Anello che gli darà il vantaggio necessario per vincere la guerra e conquistare finalmente tutta la Terra di Mezzo."

Le novità della terza stagione

Una scena de Gli anelli del potere

Riconfermato in gran parte il cast de Gli anelli del potere, nei nuovi episodi ritroveremo Morfydd Clark, Benjamin Walker, Charles Edwards, Charlie Vickers, Markella Kavenagh, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Cordova, Tyroe Muhafidin, Maxim Baldry, Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Trystan Gravelle, Ema Horvath, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Leon Wadham, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.

Sam Hazeldine ha rimpiazzato Joseph Mawle nel ruolo di Adar mentre Ciarán Hinds, Rory Kinnear e Tanya Moodie si sono uniti allo show in ruoli chiave.

"Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo e siamo entusiasti dell'arrivo della terza stagione", ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile televisivo di Amazon MGM Studios. "Il team creativo ha una visione straordinaria di ciò che verrà, con storie che ci hanno incantato e affascinato. Non vediamo l'ora di proseguire questo viaggio epico approfondendo ancora di più i racconti leggendari che hanno plasmato la Terra di Mezzo."

Gli Anelli del Potere 3 sarà disponibile su Prime Video nel corso del 2026.