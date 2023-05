Gli Anelli del Potere 2: le riprese continueranno nonostante lo sciopero degli sceneggiatori

Le riprese della stagione 2 della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sono attualmente in corso e non si fermeranno a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

La produzione proseguirà quindi senza il coinvolgimento degli showrunner.

Le riprese senza il coinvolgimento degli showrunner

J.D. Payne e Patrick McKay, e gli altri produttori e sceneggiatori, seguiranno le indicazioni del sindacato durante lo sciopero e non parteciperanno a nessuna attività basata sulla scrittura, comprese le decisioni creative prese sul set della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

A seguire la produzione saranno quindi i produttori non coinvolti nel team di autori, come Lindsey Weber, i registi Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Louise Hooper, e la troupe.

Payne e McKay, secondo quanto dichiarato a Variety da una fonte vicina alla produzione, avevano comunque già pianificato in anticipo il lavoro del team della produzione tenendo conto della possibilità che ci sarebbe stato uno sciopero e il lavoro sulla serie dovesse proseguire senza il loro coinvolgimento attivo. Attualmente, inoltre, sono al lavoro varie unità per realizzare delle riprese, anche in notturna.

Le produzioni cinematografiche e televisive stanno comunque continuando il lavoro il più possibile, tenendo inoltre conto del fatto che i contratti stabiliti dal sindacato degli attori e da quello dei registi scadono il 30 giugno, situazione che potrebbe portare nel peggiore dei casi a uno stop delle attività anche degli interpreti e dei filmmaker che potrebbero unirsi allo sciopero degli autori.