Glass Onion: Rian Johnson era tentato di modificare il film "centinaia di volte al giorno"

Girare un whodunit non è una passeggiata di piacere; ne sa qualcosa Rian Johnson che ha rivelato le difficoltà dietro Glass Onion - Knives Out , in arrivo domani su Netflix.

Glass Onion di Rian Johnson è esattamente l'intricato mistero che i fan di Knives Out si aspettano dall'uomo che ha creato l'irresistibile detective Benoit Blanc. Proprio come ha fatto con il primo film, Rian Johnson fa sembrare misteri, intrecci e rivelazioni naturali e senza sforzo. In realtà, realizzare un whodunit è un'impresa piuttosto faticosa, come rivela il regista che ammette di aver rischiato di stravolgere il film "centinaia di volte al giorno".

Glass Onion: Knives Out, Kathryn Hahn in una foto del film

Parlando con Variety, Rian Johnson ha ammesso: "La trama di Glass Onion è un rompicapo. Tutti mi segnalavano in continuazione cosa non tornava nel plot, ero tentato di stravolgere la storia cento volte al giorno. Vedi un attore venire verso di te e vedrai nei suoi occhi che ha una domanda. In un whodunit, ogni singola volta che accade, sono i cinque secondi più spaventosi, perché pensi che faranno la domanda che rivela l'incoerenza alla base dell'intera faccenda. A metà delle riprese di Glass Onion - Knives Out c'era una cosa: penso che Daniel l'abbia capito. È stato terrificante, sapevo di poter risolvere quel problema, ma se mi sono perso qualcos'altro? E Daniel perderebbe in qualche modo la fiducia in me, sarebbe un disastro".

Glass Onion - Knives Out, sequel di Cena con delitto - Knives Out , vede il detective Benoit Blanc coostretto a recarsi in Grecia per indagare su un mistero affascinante con protagonisti dei personaggi piuttosto peculiari.

Il film, che può contare su un cast d'eccezione, vede a fianco di Daniel Craig Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista. da domani su Netflix.