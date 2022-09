Glass Onion, Rian Johnson: "Ho avuto molta più paura di fare questo sequel che Star Wars: Gli ultimi Jedi"

Per Rian Johnson, Glass Onion - Knives Out è stato un sequel molto più spaventoso e impegnativo da realizzare rispetto a Star Wars: Gli ultimi Jedi. Il motivo? Il whodonit Netflix sarebbe molto più stratificato rispetto al capitolo di Star Wars.

Glass Onion: Knives Out, una foto delle protagoniste

Glass Onion - Knives Out, seguito del fortunatissimo Cena con delitto - Knives Out, approderà su Netflix il 23 dicembre dopo l'anteprima al Festivaol di Toronto. Il film segna una nuova collaborazione tra Rian Johnsone lo scenografo di Star Wars: Gli ultimi Jedi Rick Heinrichs.

"Prima di tutto, Gli ultimi Jedi era un vero e proprio sequel, proseguiva gli eventi di un film che non ho scritto", ha detto Johnson al Los Angeles Times. "Questo non è nemmeno un vero sequel, è un po' come un altro capitolo, fondamentalmente un altro mistero con lo stesso detective. Se non altro, entrarci è stato un po' più spaventoso rispetto al film di Star Wars, perché il primo film, quando lo abbiamo realizzato, era qualcosa di sconosciut e non avevamo idea se alla gente sarebbe piaciuto questo genere di cose. Sinceramente, era solo qualcosa che amavo davvero, un genere che amavo e ho pensato, 'Proviamo questo'".

Glass Onion: Knives Out, Kathryn Hahn in una foto del film

Cena con delitto - Knives Out è piaciuto moltissimo al pubblico, imponendosi rapidamente su Netflix come un successo in termini di visualizzazioni.

"Il fatto che alla gente sia piaciuto e il fatto che fosse popolare diventa qualcosa al di fuori di te e ti dimentichi come l'hai fatto", ha spiegato il regista. "E così, è stato spaventoso. Non ho mai provato nervosismo come quando mi sono trovato a sedermi a dover scrivere qualcosa. Ho passato 10 anni a progettare Knives Out, mentre per questo stavo partendo da zero".

Glass Onion, Daniel Craig si era scordato l'accento di Benoit Blanc in Knives Out

Johnson vede Glass Onion come un modo per affrontare la politica moderna e per "impegnarsi in modo molto sfacciato con quello che sta succedendo in questo momento in l'America":

"Non che questi siano film con messaggi incredibilmente sfumati. Sono opere d'intrattenimento popolari, ma parte di esso non evita di dire'Sì, è ambientato proprio qui e proprio ora, e parleremo di cose di cui stiamo parlando proprio ora'. quello che ha fatto Agatha Christie in passato. Non stava scrivendo romanzi storici".