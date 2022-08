Glass Onion, Daniel Craig si era scordato l'accento di Benoit Blanc in Knives Out

Il protagonista di Glass Onion Daniel Craig ha rivelato di essersi dimenticato l'accento del suo Benoit Blanc in Knives Out, ed è corso subito ai ripari.

Ricordate l'accento di Benoit Blanc in Cena con Delitto - Knives Out? Beh Daniel Craig non proprio... Così, prima di Glass Onion, l'attore ha fatto in modo di tornare a farlo alla perfezione.

Chi ha visto il whodunnit di Rian Johnson in lingua originale avrà colto la particolarità della parlata del Detective interpretato da Daniel Craig nel film, e forse avrà anche un'idea più chiara della difficoltà per un attore britannico di calarsi immediatamente nei panni del personaggio dopo tutto questo tempo rispetto al primo capitolo.

Ed è proprio per questo che Craig, come ha rivelato lui stesso in una recente intervista con Empire, ha voluto rivolgersi ad un accent coach per far sì che tutto andasse per il meglio. Perché, in effetti, non è che se lo ricordava proprio benissimo come fare quell'accento...

"Sono andato via per un po' per lavorare con un accent coach tre o quattro mesi prima che partissero le riprese di Glass Onion" ha raccontato l'attore "Avevo dimenticato l'accento, e non volevo che venisse fuori un pastiche. Volevo rendere la performance più verosimile e realistica possibile".

E chissà come risolverà questa volta il mistero di turno l'affascinante Benoit Blanc... Certo è che lo scopriremo a partire dal 23 dicembre su Netflix, quando Glass Onion - Knives Out arriverà sulla piattaforma (e quando potremo nuovamente sentire l'accento caratteristico di Benoit Blanc).