Glass Onion: l'identità del compagno di Daniel Craig svelato in un cameo, la reazione dei fan

La reazione dei fan di Glass Onion sui social media a una delle rivelazioni più piccanti del mistery non si è fatta attendere. Il sequel di Cena on delitto - Knives Out approdato su Netflix venerdì scorso svela infatti l'identità del compagno di Benoit Blanc, l'eccentrico detective interpretato da Daniel Craig, in un gustoso cameo.

Attenzione! Non proseguite la lettura se non volete conoscere spoiler su Glass Onion - Knives Out

Come rivela la recensione di Glass Onion - Knives Out, il mistery segue il Detective Benoit Blanc (Craig) mentre si reca in un'isola della Grecia per risolvere un mistero he coinvolge un miliardario dell'hi-tech. Il film di Rian Johnson vede la presenza di un nutrito gruppo di star in gustosi camei, ma quello più intrigante svela l'identità del compagno di Blanc, che altri non è se non Hugh Grant.

"Guardare Daniel Craig e Hugh Grant interpretare due partner in un film non era nei miei programmi, ma lo accetto con piacere" ha commentato un utente Twitter condividendo una serie di immagini.

Un altro fan ha descritto la sua reazione alla scoperta del fidanzato del detective Blanc, che è rimasto anonimo per la maggior parte del film, scrivendo: "Il modo in cui ho urlato quando Hugh Grant ha aperto quella porta".

"Ora ho bisogno di una commedia romantica di Hugh Grant e Daniel Craig che si innamorano (e risolvono un omicidio insieme)", ha scherzato un altro.

Qualcun altro ha scherzato, "Gli spoiler di Glass Onion // Hugh Grant e Daniel Craig amanti dello schermo è la cosa più reale che Rian Johnson abbia mai fatto".

"Come osa GLASS ONION mostrarci Hugh Grant nei panni del marito di Daniel Craig e non dar loro nessuna scena insieme nella vasca da bagno", ha twittato Diep Tran, caporedattrice di Playbill.