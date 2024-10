Il Gladiatore 2, nuovo sguardo in anteprima a Pedro Pascal e Denzel Washington nel sequel di Ridley Scott

Il Gladiatore 2 promette di essere un grande spettacolo di intrattenimento agli spettatori grazie al suo cast stellare che lotterà per la supremazia nel cuore di Roma.

Le nuove immagini che promuovono l'atteso sequel del film storico svelano le intenzioni di due dei suoi protagonisti, accennando a ciò che faranno i personaggi di Denzel Washington e Pedro Pascal.

Le immagini diffuse da Total Film, che nel frattempo ha annunciato la fine della sua pubblicazione cartacea, vedono il Macrinus di Washington con un'aria sospettosa e intrigante, che accresce ulteriormente il mistero del suo personaggio. L'altra immagine mostra il Marcus Acacius di Pascal accanto ai soldati dell'esercito romano.

Pedro Pascal ne Il Gladiatore 2

Chi sono i personaggi di Denzel Washington e Pedro Pascal

Macrinus e Marcus hanno un ruolo importante nel sequel del Gladiatore di Ridley Scott, in particolare nelle loro interazioni con il soggetto principale del film, Lucius Verus (Paul Mescal). Macrinus è un ex schiavo che è riuscito a diventare un ricco trafficante d'armi e mediatore di potere, con il desiderio di controllare Roma. Macrinus, di origine nordafricana, tiene una scuderia di gladiatori e fa da mentore a Lucius, con l'intenzione di diventare imperatore e rovesciare i potenti.

Il Gladiatore 2, Ridley Scott anticipa il ruolo di Denzel Washington: "Il tizio ricco che nutre rancore"

Nel frattempo, Marcus è un generale romano ed ex apprendista cresciuto sotto la tutela del protagonista del Gladiatore originale, Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe). Tuttavia, Marcus cattura Lucius dalla sua casa in Numidia e successivamente combatte l'ex erede al trono nel Colosseo.

Lucio combatte per il suo onore nel Colosseo, ma lo fa con la madre Lucilla (Connie Nielsen) che lo guarda senza riconoscerlo. Lucio è stato mandato in Numidia dalla madre dopo la morte di Massimo, ma è rimasto estraneo a lei mentre cresceva e diventava un padre di famiglia. Anche Lucilla si schiera con Marcus, non rendendosi conto che suo figlio è uno dei gladiatori.

Il Gladiatore 2, le reazioni al test screening parlano di "160 minuti elettrizzanti": "Merita l'Oscar"

Il Gladiatore 2 ha generato un forte scalpore sin dal primo trailer pubblicato a luglio, diventando una delle anteprime più popolari di sempre della Paramount. Scott insiste che il sequel è "la cosa migliore che abbia mai fatto", sostenendo che contiene alcune delle migliori sequenze d'azione mai realizzate su pellicola, anche durante la scena d'apertura. Scott e la Paramount hanno scommesso molto sul Gladiatore 2, con un budget pesante che va dai 250 ai 310 milioni di dollari, tre volte il budget del film originale. Il primo Il gladiatore è agli occhi di molti uno dei migliori film del XX secolo, avendo vinto cinque premi Oscar e incassato oltre 465 milioni di dollari al botteghino mondiale.