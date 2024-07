Il Gladiatore 2: squali, rinoceronti e lo spettro di Massimo nel primo trailer del sequel di Ridley Scott

Dopo mesi di attesa, Paramount Pictures ha condiviso il trailer ufficiale de Il Gladiatore II, sequel del kolossal Premio Oscar che vede il ritorno alla regia di Ridley Scott.

Ambientato nello stesso universo del capitolo precedente, il film riprende quasi vent'anni dopo con Scott che ha recentemente condiviso alcune informazioni sul personaggio di Paul Mescal. Lucius, il nipote del Commodo di Joaquin Phoenix visto l'ultima volta quando aveva solo 12 anni, ha trascorso 15 anni nell'oscurità, allontanato dalla madre che teme che sia morto.

Nel corso del trailer vediamo di nuovo i luoghi più celebri della roma imperiale, dove non poteva mancare il Colosseo, l'arena in cui i gladiatori si sfidano per la propria libertà e dove il Lucius di Mescal sarà costretto ad affrontare il proprio passato (e l'eredità del Massimo di Russell Crowe).

Una parata di star e sequenze spettacolari

Il Gladiatore 2 vedrà il ritorno di due volti noti del precedente film: Connie Nielsen e Derek Jacobi. Il cast è composto principalmente da stelle nascenti come Mescal e Joseph Quinn, oltre a Fred Hechinger. Il film vedrà anche Pedro Pascal riunirsi con Denzel Washington, dopo aver già condiviso lo schermo in The Equalizer 2 - Senza perdono. Pascal, che si è sempre destreggiato tra più progetti, ha dato la priorità al Gladiatore II subito dopo la conclusione dello sciopero degli attori, tornando rapidamente sul set di Scott lo scorso novembre.

Il Gladiatore 2, Pedro Pascal: "Lottare di nuovo con Paul Mescal? Preferirei essere lanciato da un edificio"

Il trailer mostra il Macrinus di Washington, un ex schiavo diventato mercante e trafficante d'armi, che si offre come mentore di Lucius e gioca a fare il kingmaker a Roma, offrendo al protagonista la possibilità di ottenere la sua vendetta. Il filmato mostra incredibili scene di guerra, su una scala molto più grande di quella vista ne Il gladiatore.

Ci sono anche molti richiami al film originale, tra cui uno molto speciale offerto da Lucilla al figlio che lega il suo destino a quello di Massimo (Crowe). Dal punto di vista visivo, il film appare sbalorditivo e si percepisce l'intensità di ogni sequenza action. Sembra che Scott non deluderà gli appassionati del primo film della saga.