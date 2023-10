Il Gladiatore 2, Ridley Scott anticipa il ruolo di Denzel Washington: 'Il tizio ricco che nutre rancore'

A 16 anni di distanza da American Gangster, Denzel Washington torna a essere diretto da Ridley Scott nell'epico Il gladiatore 2 in un ruolo finora misterioso. Adesso Scott ha fornito i primi dettagli del personaggio, che sarà "un uomo molto ricco con un conto in sospeso".

In un'intervista con la rivista Total Film (tramite GamesRadar), Ridley Scott ha descritto il personaggio di Washington come un "ragazzo ricco" che porta con sé un rancore latente contro i suoi oppressori. Il sequel promette di approfondire il suo passato, esplorando le circostanze della sua cattura e marchiatura.

"Per quanto riguarda il personaggio di Denzel... Esistevano gladiatori che potevano guadagnarsi la libertà se fossero rimasti in vita. Questo era l'accordo. Quindi ci siamo concentrati su questo aspetto. Da dove proviene? Come è stato catturato? Lui è stato marchiato e registrato come schiavo, porta un marchio sul petto. Ecco come entra nella storia. È un tizio ricco che nutre ancora rancore."

Il gladiatore 2: Paul Mescal spiega la connessione con il film originale

Il Gladiatore 2, una nuova storia con Paul Mescal

Dopo la sorte toccata a MassimO Decimo Meridio (Russell Crowe) nel finale de Il gladiatore, come protagonista del sequel è stato scelto l'inglese Paul Mescal che veste i panni di Lucius adulto. Accanto a lui, tornano volti familiari del film originale come Lucilla (Connie Nielsen), l'ex gladiatore Juba (Djimon Hounsou) e il senatore Gracco (Derek Jacobi), che guideranno Lucius nel suo cammino.

L'uscita de Il gladiatore 2 è fissata per novembre 2024. La lavorazione del film, in fase avanzata, è stata sospesa durante le riprese di una scena di massa al Colosseo per via dell'inizio dello sciopero degli attori.