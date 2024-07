Il Gladiatore 2, finalmente: ecco quando vedremo il primo trailer del sequel di Ridley Scott

Attraverso i suoi account social, Paramount Pictures ha confermato quando finalmente vedremo in streaming il primo trailer ufficiale di Il Gladiatore II, questo il titolo definitivo del sequel del kolossal di Ridley Scott.

Dopo la notizia che il filmato sarebbe arrivato in allegato con le copie di Deadpool & Wolverine in sala, lo studio ha invece deciso di diffondere online il trailer del film molto tempo prima dell'uscita del film Marvel Studios.

Come confermato ufficialmente, il primo trailer di Il Gladiatore 2 arriverà online nel corso della giornata di domani, quando verrà reso disponibile per il pubblico.

Il gladiatore 2 : il poster italiano

I nuovi personaggi del sequel di Ridley Scott

Il Gladiatore 2, ambiziosa produzione girata in gran parte in Europa Centrale per gli esterni, vede Paul Mescal nel ruolo del nuovo protagonista, l'ormai adulto Lucio Vero, nipote di Commodo (interpretato da Joaquin Phoenix nel film del 2000). Lucius vive "nel deserto" da 15 anni e la sua ricomparsa susciterà molto scalpore.

Il Gladiatore 2, finalmente Paul Mescal e Pedro Pascal nelle prime immagini del sequel

Oltre a Mescal, nel cast troviamo il premio Oscar Denzel Washington nei panni di un ex schiavo divenuto ricco e potente mercante mentre Joseph Quinn è il nuovo imperatore, Caracalla. Pedro Pascal interpreta un ex comandante militare costretto a entrare nell'arena per combattere come gladiatore dopo aver disobbedito agli ordini. Del film originale ritroviamo Connie Nielsen e Derek Jacobi nei rispettivi ruoli di Lucilla, la madre di Lucio, e del Senatore Gracco.

Il film originale vinse all'epoca cinque Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Attore per Russell Crowe, su un totale di dodici nomination.