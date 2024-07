Il Gladiatore 2, finalmente Paul Mescal e Pedro Pascal nelle prime immagini del sequel

Grazie a Vanity Fair è finalmente possibile dare un primo sguardo a come apparirà sullo schermo Il Gladiatore 2, il sequel del film Premio Oscar di Ridley Scott che arriverà nelle sale a novembre.

Nelle immagini vediamo finalmente i protagonisti di questo seguito, Paul Mescal e Pedro Pascal, che a quanto pare saranno anche al centro di un epico scontro nella classica arena romana, un duello che indubbiamente sarà all'ultimo sangue.

Trovate le immagini di seguito su questa pagina, la prima con Mescal al centro qui sotto e le altre scorrendo l'articolo, comprese le prime immagini anche di Joseph Quinn e Denzel Washington.

Cosa racconterà Il Gladiatore 2?

La pellicola, ambiziosa produzione girata in gran parte in Europa Centrale per gli esterni, vedrà Paul Mescal nel ruolo del nuovo protagonista, l'ormai adulto Lucio Vero, nipote di Commodo (interpretato da Joaquin Phoenix nel film originale). Lucius vive "nel deserto" da 15 anni e la sua ricomparsa susciterà molto scalpore.

Oltre a Mescal, nel cast troviamo il premio Oscar Denzel Washington nei panni di un ex schiavo divenuto ricco e potente mercante mentre Joseph Quinn è il nuovo imperatore, Caracalla. Pedro Pascal interpreta un ex comandante militare costretto a entrare nell'arena per combattere come gladiatore dopo aver disobbedito agli ordini. Del film originale ritroviamo Connie Nielsen e Derek Jacobi nei rispettivi ruoli di Lucilla, la madre di Lucio, e del Senatore Gracco.

Aspettando il trailer, che dovrebbe arrivare insieme a Deadpool & Wolverine in sala, Il Gladiatore 2 uscirà il 22 novembre 2024.

