Il Gladiatore 2, Denzel Washington schernisce il suo personaggio: "Andrebbe a letto col diavolo"

Denzel Washington rivela in un modo un po' pungente il lato oscuro del suo personaggio in Il Gladiatore 2, spiegando quanto sia crudele e spietato.

Mentre si attende l'uscita de Il Gladiatore 2, Denzel Washington ha raccontato il suo personaggio Macrinus, descrivendolo come oscuro e spietato. Parlando con Screen Rant, Washington ha stuzzicato il pubblico con un'immagine inquietante del suo personaggio, che si distingue per l'ambizione sfrenata: "andrebbe a letto col diavolo pur di ottenere il dominio, pensa solo a distruggere e possedere tutto e tutti," ha dichiarato l'attore, enfatizzando il lato corrotto e manipolatore di Macrinus.

Denzel Washington su Macrinus de *Il Gladiatore 2

In questa nuova avventura diretta da Ridley Scott, Il Gladiatore 2 seguirà Lucius Verus, interpretato da Paul Mescal, mentre compie la sua vendetta contro gli imperatori Caracalla e Geta (Fred Hechinger e Joseph Quinn) dopo l'invasione della Numidia e la morte della moglie. Macrinus diventa il mentore di Lucius, ma la sua figura complessa e il suo passato oscuro sembrano nascondere una rete di motivazioni e alleanze torbide, rendendo difficile distinguere tra alleati e nemici.

Paul Mascal in una scena de Il Gladiatore 2

Denzel Washington ha spiegato come il suo personaggio, Macrinus, sia cresciuto in circostanze spietate, imparando a manipolare le persone per sopravvivere e accumulare potere. Questo lo spinge non solo a sfruttare la guerra di Roma, ma anche a nascondere segreti che potrebbero rivelarsi decisivi nel corso della storia.

Con Il Gladiatore 2, Washington si cimenta in uno dei ruoli più sfaccettati della sua carriera recente, introducendo una complessità morale che lascia il pubblico in bilico. Se da un lato Macrinus è un mentore per Lucius, dall'altro le sue ambizioni lo rendono potenzialmente più pericoloso degli stessi imperatori.