Il gladiatore 2, Paul Mescal critica le star dei cinecomic: 'Metà del loro lavoro è stare in forma'

La star de Il gladiatore 2, Paul Mescal, ha ribadito di non essere interessato più di tanto alle conversazioni sulla preparazione fisica per i ruoli, ma non ha perso l'occasione di lanciare qualche critica nei confronti delle star dei cinecomic e delle loro diete folli per mettere su massa muscolare.

Parlando con Esquire UK, Paul Mescal ha parlato della sua preparazione fisica per il seguito de Il gladiatore, ammettendo che è stata "davvero interessante". L'attore irlandese ha parlato della necessità di avere una determinata forma fisica per un ruolo come quello di Russell Crowe nel primo film, insinuando che la preparazione per interpretare un gladiatore sia più difficile che prepararsi per un ruolo da supereroe: "Penso che sia ovvio che se interpreti un gladiatore devi essere in forma e forte. Ma penso che un film come Il Gladiatore sia diverso perché, per me, non è un film di supereroi in cui metà del lavoro sta nell'essere muscolosi. Russell doveva essere possente perché ciò aveva senso per il suo personaggio."

Mescal, che ne Il Gladiatore 2 interpreterà Lucius, ha apertamente messo in dubbio i racconti dei divi che confessano di incamerare tonnellate di calorie ogni giorno per interpretare ruoli da supereroi e bolla queste conversazioni come "poco interessanti": "Penso che ci siano domande e conversazioni molto più interessanti su film come questo piuttosto che 'Quante calorie hai mangiato in un giorno?' Ogni volta che sento qualcuno dire di aver assunto 7.000 calorie in un giorno, penso che stiano mentendo".

Ecco tutto quello che sappiamo finora su Il gladiatore 2 di Ridley Scott. Come anticipato, Paul Mescal interpreterà Lucius, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote del malvagio Commodo, interpretato da Joaquin Phoenix ne Il Gladiatore. Lucius segue le orme di Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe) diventando gladiatore dopo essere stato ispirato dai suoi combattimenti nel Colosseo romano.

Il gladiatore 2 arriverà nei cinema a novembre 2024.