Ghostbusters: il trailer di un nuovo documentario sul film

Ecco il trailer di Cleanin' Up the Town: Remembering Ghostbusters un nuovo, atteso documentario sulla realizzazione di Ghostbusters, dopo oltre dieci anni di lavorazione.

Bill Murray, Dan Aykroyd ed Harold Ramis in Ghostbusters - Acchiappafantasmi

È imminente l'uscita di un nuovo, atteso documentario sulla realizzazione di Ghostbusters, dopo oltre dieci anni di lavorazione. Stando a Digital Spy, uscirà nei prossimi giorni Cleanin' Up the Town: Remembering Ghostbusters, di cui vi mostriamo il trailer e che si annuncia come il racconto definitivo di ciò che accadde dietro le quinte durante la genesi e l'evoluzione del film del 1984, con 46 interviste a cast e tecnici, incluso il compianto Harold Ramis, scomparso nel 2014. Non è l'unico ricordo della commedia campione d'incassi che sta per arrivare: la prossima reunion a distanza organizzata da Josh Gad sull'apposito canale YouTube avrà infatti come protagonisti il regista Ivan Reitman e gli attori Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts.

Ghostbusters - Sigourney Weaver levita sul letto.

Ghostbusters - Acchiappafantasmi, uscito nell'estate del 1984, rimane uno dei film più amati degli ultimi decenni, e ha generato un franchise che include un sequel arrivato nelle sale nel 1989, un reboot cinematografico uscito nel 2016 e ben due serie animate.

È attualmente in post-produzione Ghostbusters: Legacy, secondo sequel ufficiale del capostipite, incentrato su una nuova generazione di acchiappafantasmi (con camei di tutto il cast originale principale) e diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman (il quale rimane coinvolto come produttore). Girato tra il luglio e l'ottobre del 2019, il film doveva inizialmente uscire il 10 luglio di quest'anno, ma a causa della chiusura delle sale e l'incertezza legata alle riaperture estive la Sony ha deciso di rimandarlo a marzo 2021 insieme a Morbius, adattamento Marvel che doveva uscire nello stesso periodo.

La major ha attualmente tre uscite previste per il resto del 2020, il che porterebbe il totale a sei, circa la metà di ciò che distribuisce in un anno normale, e ha venduto alla piattaforma di streaming della Apple i diritti di Greyhound, film bellico con Tom Hanks.