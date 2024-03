Ghostbusters: la Ecto-1 di Playmobil in sconto su Amazon

In attesa che il franchise faccia ritorno al cinema con il prossimo Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il merchandise non aspetta proprio nessuno e anzi continua ad arricchirsi di nuovi pezzi da collezione.

Stavolta, parliamo della riproduzione della mitica Ecto-1 con cui si muovono i nostri protagonisti realizzata da Playmobil in grado di riprodurre le luci e i suoni della vettura degli Acchiappafantasmi.

Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo l'articolo Playmobil Ghostbusters 9220, Ecto-1 è disponibile a 41,19€, con uno sconto del 12% sul prezzo consigliato (46,99€). Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

"In caso di apparizioni di fantasmi, la squadra arriva rapidamente in qualsiasi luogo con la Ecto-1, dotata di sirena originale e luci lampeggianti. Quando non in uso, l'iconico veicolo può essere parcheggiato nella caserma dei Ghostbusters".

Minaccia Glaciale

La trama di Ghostbusters: Minaccia Glaciale anticipa: "La famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l'iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale".

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, i Funko Pop! del film svelano un'anticipazione sul nuovo villain

Il film è stato diretto da Gil Kenan e ha come protagonisti Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace. Il film è stato scritto da Jason Reitman e Gil Kenan, basandosi sul cult degli anni '80, firmato da Dan Aykroyd e Harold Ramis.