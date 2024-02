Ghostbusters: lo spettacolare Monopoly tematico è sceso di prezzo su Amazon

L'enorme successo cinematografico di Ghostbusters non ha avuto solamente un impatto duraturo a livello monetario, ma soprattutto a livello culturale e pop. L'uscita del film e degli altri progetti seguenti hanno incanalato la storia originale imprimendola a fuoco nell'immaginario mondiale. Da tutto ciò sono derivati i prodotti e il merchandising esterno al grande schermo: i giocattoli, gli oggetti da collezione, i giochi da tavolo e chi più ne ha più ne metta. In questo senso l'arrivo della pellicola nei cinema mondiali ha dimostrato un attaccamento duraturo da parte del pubblico difficile da riscontrare altrove.

Proprio per via di tutte queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è disponibile in offerta il Monopoly tematico dei Ghostbusters. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è acquistabile a 37,57€, con uno sconto del 16% sul prezzo consigliato (44,99€). Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere qualche informazione aggiuntiva sull'articolo ludico questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Il Monopoly dei Ghostbusters che tutti i fan vorrebbero

Su Amazon il Monopoly tematico dei Ghostbusters - Acchiappafantasmi viene così introdotto nella sezione "descrizione prodotto": "In questo Monopoly: Ghostbusters Edition, i giocatori percorreranno il tabellone acquistando i contratti da Ghostbuster. Il gioco presenta scene, personaggi, pedine e immagini ispirati al film Ghostbusters originale. Quando si arriva su uno spazio Entità soprannaturale, i giocatori si riuniscono per combattere Slimer, l'Uomo della pubblicità dei marshmallow, Library Ghost o Vinz Clortho per salvare la città! Vince l'ultimo giocatore a cui rimane un po' di denaro quando tutti gli altri sono andati in bancarotta!"

Nella scatola troverete: Il tabellone, 6 pedine, supporto per carta Trappola per fantasmi, 22 carte Contratto, 32 carte Roaming Vapor, 32 Trappole per fantasmi, 12 Unità di contenimento, 2 dadi, pacchetto contanti e guida per il gioco.