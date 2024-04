Ghostbusters - Minaccia glaciale, il regista Gil Kenan conferma: questo è un film per chi ama la serie animata

I Ghostbusters tornano in città: dopo il capitolo precedente, Ghostbusters: Legacy, in cui è stata introdotta una nuova generazione di Acchiappafantasmi e l'azione si è spostata in provincia, in Ghostbusters - Minaccia glaciale il regista Gil Kenan, insieme a Jason Reitman alla sceneggiatura, riporta le vecchie glorie e i nuovi personaggi a New York.

La Ecto-1 torna a New York

Nelle sale italiane dall'11 aprile, Ghostbusters: Minaccia Glaciale vede anche il grande ritorno all'azione di Peter Venkman (Bill Murray), Winston Zeddemore (Ernie Hudson) e Ray Stantz (Dan Aykroyd). Ray in particolare diventa un vero e proprio mentore per i giovani Phoebe Spengler (Mckenna Grace) e Trevor Spengler (Finn Wolfhard).

Al regista, nella nostra intervista, abbiamo fatto una domanda impossibile: chi sarebbe il miglior mentore? Ray o Yoda? Per Gil Kenan: "Non posso rispondere! Ma mi piacerebbe vedere Ray e Yoda fare squadra sullo schermo. Penso che rimarrebbero incastrati in un loop filosofico e illusioni sovrannaturali. Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro che Dan Aykroyd ha fatto in questo film, penso che abbia fatto tornare alla grande Ray Stantz. Vedere Ray prendersi la scena sullo schermo e condividere la sua saggezza come Ghostbusters di lungo corso rende felici i fan come me".

Ghostbusters - Minaccia glaciale: come nasce la Ecto2-C

Ghostbusters è sempre stata una saga in cui gli oggetti sono parte fondamentale della mitologia. Qui, oltre a pezzi iconici come la Ecto-1, si aggiunge un nuovo mezzo di trasporto: Kenan ci spiega come nasce la moto Ecto2-C.

"Sei nel posto giusto perché eravamo molto entusiasti di portare questo nuovo veicolo sullo schermo. Nessuno me l'ha chiesto, quindi sei la prima persona a cui posso dirlo. L'ispirazione mi è venuta grazie a una foto di Dan Aykroyd del 1974-75 che ho trovato. Guidava una moto praticamente identica, una Harley-Davidson Panhead Softail. È una foto incredibile, in bianco e nero: è in un campo da qualche parte, mentre guida la questa moto. Era evidente che questa fosse la moto che Ray Stantz avrebbe scelto di customizzare per renderla il suo veicolo da Ghostbusters sotto copertura in città. E anche che avrebbe avuto la sua storia: se la guardate bene su un grande schermo noterete che ci sono degli adesivi sbiaditi sulla moto. È una moto della polizia di New York ritirata. Quindi, proprio come Ecto-1 ha avuto una vita precedente come ambulanza nei suoi giorni di gloria, anche la moto Ecto-2 la ha".

Ghostbusters: in Minaccia Glaciale Winston è il capo

Winston ora è il capo dei Ghostbusters

Tra le novità di Ghostbusters - Minaccia glaciale c'è il nuovo ruolo di Winston: da che era trattato con più leggerezza dagli altri membri della squadra, ora è il capo degli Acchiappafantasmi. Finalmente giustizia per Winston! Il regista è entusiasta di questa evoluzione: "Assolutamente! Una delle cose più belle di poter realizzare un nuovo capitolo di una storia cominciata 40 anni fa è che puoi scrivere l'arco di un personaggio che non si articola in giorni o settimane, ma decenni. Ed è fantastico vedere che Winston nel 1984 sia arrivato per avere semplicemente uno stipendio e ora, grazie al suo spirito e al suo rapporto con gli altri Ghostbusters, sia cresciuto come persona, come uomo d'affari e non abbia dimenticato le sue radici. Ha investito in modo da assicurarsi che i Ghostbusters possano continuare a sopravvivere".

Ghostbusters - Minaccia Glaciale si ispira alla serie animata The Real Ghostbusters

I nuovi Ghostbusters

Il film è pieno di citazioni alla serie animata The Real Ghostbusters, come la Ecto-1 posseduta dagli occhi rossi. Come mai questi riferimenti? Kenan: "Prima di tutto perché la serie è fantastica e siamo fan! Jason e io amiamo The Real Ghostbusters: ne abbiamo parlato fin dall'inizio delle nostre conversazioni per Ghostbusters: Legacy. Ma Legacy aveva un obiettivo molto diverso, ovvero riaccendere la fiammo della saga. Una volta alimentata di nuovo la fiamma sapevamo di poter spingerci oltre. E la serie animata è stata la nostra principale ispirazione. Lo show introduceva ogni settimana nuovi e terrificanti villain, nuova mitologia, che ci portava in tutto il mondo e da cui abbiamo preso ispirazione. Quell'inventiva era davvero liberatoria e ci ha aiutato a liberarci dai vari Gozer e Vigo per introdurre un nuovo personaggio come Garraka, che ha la sua mitologia e i suoi strumenti".