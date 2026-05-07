Ghostbusters: Dan Aykroyd produttore della nuova serie animata

Il franchise di Ghostbusters si espanderà di nuovo con una serie animata che verrà prodotta per Netflix.

Per la gioia dei fan, inoltre, Dan Aykroyd sarà coinvolto in veste di produttore esecutivo, assicurando quindi un'attenzione particolare nei confronti del progetto.

Quando arriverà la nuova serie animata

Per ora Netflix non ha rivelato i dettagli riguardanti la trama del nuovo show legato alle avventure di Ghostbusters - Acchiappafantasmi, tuttavia i portavoce della società hanno confermato che il debutto è previsto sugli schermi nel 2027.

Dan Aykroyd, che era stato uno dei creatori del franchise cinematografico, sarà coinvolto come produttore insieme a Ben Hibon, Elliott Kalan, Jason Reitman, Gil Kenan, e Amie Karp.

I fan potranno scoprire qualche dettaglio in più sul progetto durante l'Annecy International Animation Film Festival, evento in cui è prevista anche la partecipazione della star dei film al panel di presentazione della nuova serie.

Il ritorno sul grande schermo

Gli acchiappafantasmi, prossimamente, dovrebbero ritornare in azione anche sul grande schermo con un film che verrà diretto da Kris Pearn.

Il filmmaker, per Sony Animation, ha già diretto in precedenza Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi e, per Netflix, La famiglia Willoughbys.

Il lungometraggio dovrebbe essere ambientato nello stesso universo rispetto ai precedenti tasselli del franchise. Per ora, tuttavia, non è stato svelato se avrà dei legami con Ghostbusters: Minaccia Glaciale che era arrivato nei cinema nel 2024 con star Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace. Il film era stato scritto da Jason Reitman in collaborazione con Gil Kenan, il regista del progetto cinematografico, e aveva continuato la storia della famiglia Spengler.