Morta Jennifer Runyon, la star di Ghostbusters aveva 65 anni

La morte della star è stata confermata da un'amica, in pochi la ricorderanno ma è stata fondamentale in una scena iconica del cult con Bill Murray e Dan Aykroyd

Jennifer Runyon, attrice nota per i suoi ruoli in Ghostbusters e nella sitcom della CBS Baby Sitter, è morta il 6 marzo scorso all'età di 65 anni.

L'amica intima di Runyon, Erin Murphy, ha confermato la sua morte in un post su Facebook, scrivendo: "Sono molto triste nel comunicare che la mia amica Jennifer Runyon Corman è venuta a mancare dopo una breve battaglia contro il cancro. Ci sono persone che sai che diventeranno tue amiche ancora prima di incontrarle. Era una donna speciale. Mi mancherai, Jenn. Il mio pensiero va alla tua famiglia e ai tuoi bellissimi figli".

Jennifer Runyon nella scena di Ghostbusters

Jennifer Runyon in Ghostbusters, una scena memorabile

Nel film cult di Ivan Reitman, Runyon appare in una breve ma memorabile scena ambientata nella biblioteca della Columbia University, all'inizio della storia.

In un'aula universitaria, Venkman testa due studenti usando le carte Zener: uno studente (interpretato da Steven Tash) deve indovinare i simboli sulle carte e riceve una scossa elettrica ogni volta che sbaglia, mentre la studentessa carina interpretata da Runyon viene trattata con evidente favoritismo.

Venkman le suggerisce apertamente le risposte corrette e le evita quasi sempre la scossa, flirtando con lei e cercando di impressionarla, mentre l'altro studente continua a essere punito ingiustamente. La scena serve soprattutto a mostrare subito il carattere ironico, opportunista e un po' truffaldino di Venkman, ed è rimasta famosa proprio per questo scambio comico.

Gli altri ruoli dell'attrice

Jennifer Runyon ha anche interpretato il ruolo principale di Gwendolyn Pierce nella sitcom del 1984 Baby Sitter durante la prima stagione dello show. Nel 1988 ha interpretato Cindy Brady nel film televisivo A Very Brady Christmas.

Sempre nel 1988, Runyon ha recitato nel ruolo principale in The In Crowd ed è apparsa nell'episodio pilota di In viaggio nel tempo. Ha anche recitato nella commedia 18 Again! e ha fatto apparizioni come guest star ne La signora in giallo, A Man Called Sarge e Beverly Hills, 90210.