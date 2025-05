Ghostbuster, Dan Aykroyd parla delle origini del film: "Non doveva esserci Ernie Hudson"

Dan Aykroyd aveva scritto Ghostbusters immaginando un altro attore al posto di Ernie Hudson insieme a sé stesso e a John Belushi. Un incastro di coincidenze e impegni evitò questa versione alternativa. Ma come sarebbe cambiata la chimica del gruppo e il destino del franchise con un altro a rubare la scena? Un what if hollywoodiano che fa riflettere e sorridere.

Ghostbusters: il film cult degli anni '80 avrebbe potuto essere tutt'altra storia

Oggi ci sembra impossibile immaginare Ghostbusters - Acchiappafantasmi senza lo sguardo ironico di Bill Murray o la solida presenza di Ernie Hudson. Eppure, nelle fasi embrionali del progetto, Dan Aykroyd aveva pensato a un trio molto diverso: lui stesso, John Belushi e un certo Eddie Murphy. L'idea era quella di portare sullo schermo l'energia irriverente del Saturday Night Live, ma il destino aveva altri piani. A svelarlo è stato lo stesso Aykroyd nella docuserie The Movies That Made Us: "L'avevo scritto per Eddie Murphy. Dovevamo essere io, John Belushi ed Eddie. Dovevamo essere i Ghostbusters originali". Un sogno interrotto, aggravato poi dalla tragica scomparsa di Belushi. Quanto a Murphy, fu semplicemente questione di sovrapposizione d'agenda. Durante un'intervista al Tonight Show con Jimmy Fallon, l'attore ha spiegato: "Non è che lo rifiutai, semplicemente non potevo farlo perché stavo girando Beverly Hills Cop".

Una scena di ghostbuster

Sulle ipotesi riguardo al ruolo di Murphy, le voci divergono: alcuni suggeriscono che avrebbe interpretato Winston Zeddmore, altri - Aykroyd in primis - sostengono che fosse stato pensato persino per il ruolo poi affidato a Bill Murray, quello del dottor Peter Venkman. In ogni caso, l'inserimento di Murphy, allora già noto per il suo carisma esplosivo, avrebbe potuto ribaltare gli equilibri del film.

L'alchimia tra i protagonisti - uno degli elementi più amati dal pubblico - avrebbe forse risentito della sua tendenza a catalizzare l'attenzione. Oppure, chissà, avrebbe portato a una versione ancora più cult del cult. Quel che è certo è che Ghostbusters, con la sua formazione definitiva, ha inciso in profondità nell'immaginario collettivo, dando origine a sequel, reboot e ora persino nuovi progetti animati in arrivo su Netflix, sia in formato serie che lungometraggio. Ma il fantasma di ciò che sarebbe potuto essere continua a fare capolino, tra nostalgia e pura curiosità cinefila.