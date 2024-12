Ghostbusters: Sony e Netflix stanno sviluppando un nuovo film animato

Le avventure di Ghostbusters daranno vita a un film animato che è attualmente in fase di sviluppo grazie alla collaborazione tra Sony Animation e Netflix.

Lo studio e la piattaforma di streaming stanno da tempo già lavorando a una serie, sempre animata, che verrà realizzata in partnership con Ghost Corps.

I primi dettagli del film di Ghostbusters

Secondo le fonti di Deadline, il nuovo lungometraggio di Ghostbusters - Acchiappafantasmi sarà diretto da Kris Pearn. Lo sviluppo è comunque ancora nelle prime fasi e bisognerà attendere per avere delle notizie più certe.

Il progetto sembra sia stato ideato per replicare il successo ottenuto con Spider-Man: Across the Spider-Verse, offrendo quindi un approccio originale alla saga cinematografica.

Pearn, per Sony Animation, ha già diretto in precedenza Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi e, per Netflix, La famiglia Willoughbys.

Ghostbusters - Minaccia glaciale, il regista Gil Kenan conferma: questo è un film per chi ama la serie animata

La continuazione della saga

Il recente film live-action Ghostbusters: Minaccia Glaciale ha incassato 201,9 milioni di dollari in tutto il mondo, lasciando inoltre aperta la porta per altre storie. Netflix e Sony non hanno svelato se la serie animata in fase di sviluppo riprenderà la narrazione da dopo il film o se proporrà degli eventi inediti. L'unico dettaglio per ora confermato è che si tratterà di un'animazione in 3D.

Il progetto targato Netflix sarà la terza serie animata ispirata alla saga di Ghostbusters dopo The real ghostbusters - I veri acchiappafantasmi, andata in onda per 140 episodi su ABC dal 1986 al 1991, che proseguiva le avventure dei protagonisti dei film di Ivan Reitman. Lo show è stato seguito da Extreme Ghostbusters che vedeva come protagonisti una serie di nuovi personaggi guidati dal veterano Egon Spengler.