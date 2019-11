Ghostbusters 2020, Bill Murray, confermato nel cast: è ufficiale!

Ghostbusters 2020 ci sarà anche Bill Murray nel ruolo del Dr. Peter Venkman: lo ha confermato in via ufficiale Dan Aykroyd a proposito del terzo film degli acchiappafantasmi!

Ghostbusters 2020 festeggia la presenza nel cast di Bill Murray, oggi ufficiale e confermata da Dan Aykroyd, il quale in una recente intervista ha parlato anche della sceneggiatura del film, terzo capitolo della saga degli acchiappafantasmi.

Nonostante la presenza di Bill Murray in Ghostbusters 2020 sia stata data per certa sin dall'inizio delle riprese, è stata ufficializzata da Dan Aykroyd, il quale ha confermato tutto il cast originale in Ghostbusters 2020 durante il The Greg Hill Show. Quindi oltre a Murray e Aykroyd ritroveremo Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts.

"Jason Reitman ha scritto una sceneggiatura bella e di cuore che prende il DNA dei primi due Ghostbusters e lo trasferisce direttamente nel terzo, quello della prossima generazione. La saga sarà affidata ad una nuova generazione di star, attori e personaggi." ha spiegato Dan Aykroyd. Tra le new entry del cast ci saranno Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e McKenna Grace.