Ghostbusters 2020: Dan Aykroyd conferma il ritorno del cast originale!

Ghostbusters 2020 potrà contare sulla presenza del cast originale dei film dedicati agli acchiappafantasmi, come è stato confermato dall'attore Dan Akyroyd durante una puntata recente della trasmissione The Greg Hill Show.

Il nuovo film della saga di Ghostbusters - Acchiappafantasmi, attualmente intitolato GB20, avrà quindi tra i suoi interpreti Bill Murray, Sigourney Weaver e Annie Potts.

Dan Aykroyd, interprete di Ray Stantz nei film diretti da Ivan Reitman, ha sottolineato: "Jason Reitman ha scritto una sceneggiatura meravigliosa e piena di sentimenti che prende il vero DNA dei primi due film e lo trasferisce direttamente nel terzo, alla prossima generazione. Consegna l'eredità a una nuova generazione di star, interpreti, attori e personaggi".

L'attore ha inoltre aggiunto che insieme a Murray, Weaver e Potts ha già completato le riprese del lungometraggio. Dan non ha citato Ernie Hudson che, tuttavia, aveva già confermato il proprio ritorno a settembre.

Aykroyd ha ora sottolineato: "Lavorare su questa nuova idea è stato davvero eccitante, un nuovo approccio alla storia in cui Jason - che è un filmmaker davvero incredibile e bravo - ha ideato. Quindi sono piuttosto entusiasta. Non si può mai sapere niente con certezza nel mondo dell'industria cinematografica. Nessuno sa niente di nulla. "Nessuno sa niente" come ha detto il grandioso scrittore William Goldman. Nessuno sa niente, non sai cosa sarà un successo o cosa no. Ma ho delle sensazioni davvero positive su questo film, semplicemente grazie alla qualità delle star coinvolte".

Al centro della trama c'è una famiglia composta dai personaggi interpretati da Mckenna Grace, Finn Wolfhard e Carrie Coon, Paul Rudd, invece, sarà un insegnante. Nel cast ci sono anche Celeste O'Connor e l'esordiente Logan Kim. Dan ha sottolineato: "Il film sarà spaventoso, sarà in grado di far pensare ed è sincero. Lo sentierete, se avete delle persone amate che vi mancano e che avete perso, e volete ritornare ad averle nella propria vita. Sarà davvero evocativo in quel senso".

La star, inoltre, ha confermato che il lungometraggio renderà omaggio in qualche modo a Harold Ramis, interprete di Egon Spengler.

GB20 arriverà nei cinema americani il 10 luglio 2020.