Roma 2019: Bill Murray "è ancora in pigiama": salta la conferenza stampa

A Roma 2019 Bill Murray non si smentisce ma riesce sempre a sorprendere: l'attore stamattina era ancora in pigiama e la conferenza stampa alla quale avrebbe dovuto prendere parte è saltata improvvisamente.

La conferenza stampa con Bill Murray alla Festa del Cinema di Roma 2019 era prevista alle 13.30, ma due minuti prima è arrivato Antonio Monda e ha detto alla stampa accreditata e riunita in una delle sale dell'Auditorium: "Siamo andati a prenderlo ed era ancora in pigiama. Le altre conferenze andranno come previsto, e con Bill Murray ci sarà comunque l'Incontro. La conferenza è rimandata, vi invieremo una mail con il nuovo orario". Il direttore artistico del Festival ha aggiunto: "Questa cosa è vera, potevo inventarmi cause di forza maggiore ma preferisco essere sincero"

Bill Murray al Festival di Berlino con un outfit particolare

Quest'anno Bill Murray riceve il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma e alle 17.30 ci sarà un incontro con il pubblico, sempre che l'attore riesca a vestirsi tempestivamente. Sorprende la scelta di non presentarsi alla conferenza solo perché era in pigiama, conoscendolo avrebbe potuto presentarsi così e nessuno si sarebbe sorpreso più di tanto. Non sarebbe stata la prima volta, del resto, che la star di Ghostbusters e Ricomincio da capo, si sarebbe presentata con un outfit informale, per così dire.