GF Vip stasera su Canale 5 anticipazioni: Paola contro Antonella, tensioni e televoto

Stasera, mercoledì 22 aprile, in prima serata su Canale 5 va in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 8, condotto da Ilary Blasi. In studio, al suo fianco, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare quanto accaduto nella Casa negli ultimi giorni e a seguire i nuovi verdetti del televoto. Tra confronti accesi, nuove alleanze e strategie sempre più evidenti, la puntata si preannuncia ricca di colpi di scena.

Antonella Elia prima finalista: scoppia la reazione di Paola Caruso

Il primo grande verdetto della settimana ha già scatenato forti tensioni: Antonella Elia è la prima finalista, dopo aver superato al televoto Alessandra Mussolini con una percentuale molto risicata. Una decisione che ha provocato una reazione durissima da parte di Paola Caruso, che ha reagito con rabbia contro la showgirl e contro chi l'ha sostenuta. Questa sera è atteso un confronto diretto tra Paola e Antonella, che promette scintille e nuovi equilibri nella Casa.

Francesca Manzini al centro delle polemiche: accuse e chiarimenti

Continua a far discutere la posizione di Francesca Manzini, nuovamente al centro delle critiche da parte di alcune concorrenti. L'imitatrice è finita nel mirino per una coreografia considerata da alcune inquiline eccessiva, tra cui Alessandra Mussolini e Paola Caruso. Le accuse riguardano soprattutto il suo presunto protagonismo e il modo di interpretare il proprio ruolo nel gruppo. Nella puntata di stasera, Francesca avrà la possibilità di rispondere direttamente alle critiche ricevute.

Antonella Elia brinda alla finale

Alessandra "Cupido" tra triangoli, gelosie e tensioni

Sempre più centrale nelle dinamiche della Casa, Alessandra Mussolini si conferma una delle protagoniste del gioco anche nelle vesti di "Cupido". I suoi interventi nelle relazioni tra Raul Dumitras, Lucia Ilardo e Renato Biancardi hanno generato dubbi e gelosie, alimentando nuove tensioni tra i concorrenti.

La situazione si complica ulteriormente con Renato, mentre è atteso anche l'ingresso della madre Nuccia per un confronto diretto che potrebbe chiarire alcune questioni rimaste in sospeso.

Il "caso Raimondo Todaro": attenzioni, strategie e nuovi equilibri

Non si fermano le dinamiche attorno a Raimondo Todaro, al centro di attenzioni e strategie da parte di alcune concorrenti nonostante la sua dichiarata relazione esterna. Secondo le anticipazioni, Francesca sembra particolarmente coinvolta, ma anche Alessandra, Adriana Volpe e Antonella non restano a guardare. Le concorrenti avrebbero messo in atto strategie per mettere alla prova equilibri e alleanze all'interno della Casa.

Televoto decisivo: immunità e rischio eliminazione

Il momento più atteso della serata sarà ancora una volta il televoto, che questa settimana avrà un doppio valore: assegnare l'immunità a una concorrente e condannarne un'altra al prossimo televoto eliminatorio. Le protagoniste sono Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Paola Caruso, con quest'ultima attualmente in svantaggio secondo i sondaggi. Ma, come spesso accade nel reality, nulla è scontato: una delle concorrenti potrebbe vivere un colpo di scena inaspettato capace di ribaltare completamente gli equilibri della Casa.