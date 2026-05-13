Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: Garlasco e l'avvelenamento di Campobasso

Nuova puntata del programma di Federica Sciarelli tra il caso Garlasco con Andrea Sempio e il mistero dell'avvelenamento a Campobasso che ha sconvolto madre e figlia e la svolta sulla scomparsa di Sonia Bottacchiari.

Questa sera, mercoledì 13 maggio, torna l'appuntamento con Chi l'ha visto? con al timone Federica Sciarelli su Rai 3 alle 21.20. Una puntata densa di interrogativi, che si muoverà tra il ritrovamento della madre scomparsa con i propri figli e i colpi di scena giudiziari su casi che hanno segnato la cronaca nera italiana.

Sonia Bottacchiari: Proseguono le ricerche della madre scomparsa con i figli

Il caso centrale della serata riguarda la misteriosa sparizione di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni di cui si sono perse le tracce lo scorso 20 aprile. Sonia non è sola: con lei ci sono i suoi due figli adolescenti. La trasmissione sarà in diretta dai luoghi dell'ultimo avvistamento per seguire le operazioni di ricerca che vedono impegnati in prima linea forze dell'ordine e volontari.

La svolta: A poche ore dalla messa in onda della trasmissione è arrivata la buona notizia: Sonia Bottacchiari è stata ritrovata con i due figli in Friuli: "Stanno bene ma non vogliono essere rintracciati", riferisce la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella.

Delitto di Garlasco: Andrea Sempio e la nuova guerra di perizie

Il caso sull'omicidio di Chiara Poggi torna sotto i riflettori. Al centro della scena c'è Andrea Sempio, sul quale la Procura mantiene un quadro accusatorio definito "solido". Tuttavia, la difesa non ci sta e ha presentato una consulenza personologica per contrastare quella del Racis, sostenendo che gli indizi siano stati forzatamente adattati alla figura di Sempio per creare un colpevole ideale.

Il nodo del mistero: Sempio ha mentito per vent'anni? La puntata analizzerà i nuovi dettagli tecnici che potrebbero ribaltare ancora una volta una delle vicende giudiziarie più complesse d'Italia.

Tragedia a Campobasso: Dubbi sulla data del veleno per mamma e figlia

Si infittisce il mistero sulla morte di madre e figlia a Campobasso, decedute per avvelenamento. Se inizialmente si ipotizzava che la sostanza letale fosse stata ingerita il 23 dicembre, nuove evidenze spostano il sospetto al 24 dicembre, giorno della Vigilia.

L'interrogativo: Chi è entrato in quella casa la sera della Vigilia? Gli inquirenti stanno setacciando la cucina alla ricerca della sostanza tossica: il veleno era mescolato in uno dei piatti tipici preparati per la cena? La trasmissione cercherà di ricostruire le ultime ore di vita delle due donne attraverso testimonianze inedite.

Come partecipare alla diretta

Come ogni settimana, oltre ai grandi casi di cronaca, ampio spazio sarà dedicato agli appelli urgenti e alle segnalazioni dei telespettatori. Per inviare avvistamenti o informazioni utili, è possibile contattare la redazione attraverso i canali ufficiali: