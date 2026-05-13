Lazio-Inter stasera: dove vedere la finale di Coppa Italia in TV o streaming

Mercoledì 13 maggio, il calcio italiano si ferma per l'ultimo atto della 79ª edizione della Coppa Italia. Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena Lazio-Inter, un incrocio che promette scintille tra due squadre dagli stati d'animo opposti ma con un unico obiettivo: alzare la coppa al cielo.
I nerazzurri di Cristian Chivu, freschi campioni d'Italia dopo la conquista del 21° scudetto, puntano al "double" nazionale per coronare una stagione trionfale. Dall'altra parte, la Lazio di Maurizio Sarri vede in questa finale l'occasione del riscatto: una vittoria non solo porterebbe un trofeo in bacheca, ma garantirebbe il pass diretto per l'Europa League dopo un campionato altalenante.
La Storia e la Bacheca: Trofei vinti nella competizione
Questa sfida rappresenta un "rematch" storico: l'ultima finale tra queste due squadre risale al 2000, quando la Lazio ebbe la meglio sui nerazzurri nel doppio confronto (2-1 all'Olimpico e 0-0 a San Siro).
- Inter: 9 trofei (l'ultimo nel 2023). In caso di vittoria, i nerazzurri aggancerebbero quota 10, conquistando la prestigiosa "Stella d'Argento".
- Lazio: 7 trofei (l'ultimo nel 2019). I biancocelesti cercano l'ottavo sigillo per staccare Napoli e Fiorentina nell'albo d'oro.
Dove Seguirla in TV e Streaming
Mediaset seguirà la finale con una programmazione speciale tra pre-partita, diretta e approfondimenti post gara:
- Pre-partita: Dalle ore 20:00 sul Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity, con la conduzione di Monica Bertini.
- Il Match: Fischio d'inizio alle 21:00 in diretta su Canale 5.
- Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.
- Post-partita: Analisi e interviste su Canale 5 con Monica Bertini e ospiti d'eccezione come Ranocchia, Panucci, Mauro e la moviola di Graziano Cesari.
Le Probabili Formazioni
Secondo le ultime indiscrezioni nella squadra di Sarri, Zaccagni stringe i denti e torna titolare nel tridente, così come Nuno Tavares sulla fascia sinistra. Per l'Inter in porta spazio a Josep Martinez, mentre in attacco rientra la coppia Thula dal primo minuto dopo la gestione nell'ultimo turno di campionato. I due allenatori dovrebbero affidarsi ai seguenti undici:
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LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri.
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INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. All.: Chivu.