GF Vip, Renato Biancardi scoppia in lacrime: “Mussolini è cattiva e perfida”

Ancora tensioni nella Casa: Biancardi provoca sul rapporto tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras, Alessandra Mussolini interviene e scoppia una lite durissima tra accuse, sfoghi e momenti di fragilità.

Le tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip continuano a crescere a pochi giorni dalla puntata di mercoledì 22 aprile. Litigi, lacrime e accuse personali stanno scandendo le ultime ore, con Renato Biancardi finito al centro dell'ennesima polemica. Il creator napoletano, già discusso per alcune uscite poco felici, è stato duramente criticato da Alessandra Mussolini, che dopo i precedenti scontri con Antonella Elia sembra aver preso di mira proprio lui.

Il rapporto complicato con Lucia Ilardo e l'avvicinamento a Raul Dumitras

Nelle prime settimane del reality, Renato Biancardi e Lucia Ilardo si erano avvicinati, condividendo anche alcune notti nello stesso letto. Tuttavia, il loro rapporto non è mai realmente decollato. Negli ultimi giorni, Lucia - ex di Rosario Guglielmi - si è avvicinata a Raul Dumitras, suscitando commenti tra i concorrenti. È proprio in questo contesto che Renato ha pronunciato una frase ritenuta infelice, invitando Raul a dormire con Lucia.

La reazione durissima di Alessandra Mussolini dopo la frase di Renato

Le parole di Biancardi hanno scatenato la reazione immediata di Alessandra Mussolini: "Questa frase è proprio orrenda, è brutta come immagine", ha dichiarato, criticando apertamente il comportamento del coinquilino. La risposta di Renato non si è fatta attendere: ha accusato Alessandra di intromettersi continuamente nelle discussioni, definendola una "suocera cattiva e perfida" e arrivando a insinuare che i suoi interventi siano costruiti per favorire gli autori del programma.

Renato, Alessandra e Lucia

Accuse pesanti: "Lavori con gli autori"

Lo scontro è rapidamente degenerato. Renato Biancardi ha attaccato duramente la Mussolini: "Sei cattiva, maleducata e perfida, lavori con il GF Vip secondo me, fai di tutto per creare le clip". Parole molto forti che evidenziano un clima ormai incandescente all'interno della Casa, dove i rapporti sembrano sempre più compromessi.

Il crollo di Riccardo e il pianto in giardino

Dopo il litigio, Renato si è ritirato in stanza, dove è stato raggiunto da Raimondo Todaro, Adriana Volpe e Francesca Manzini. Con loro ha continuato a sfogarsi, ribadendo il suo giudizio durissimo su Alessandra: "Quella donna ha una cattiveria dentro incredibile".

La tensione accumulata ha portato Renato Biancardi a un momento di forte fragilità. Poco dopo, in giardino, il concorrente è scoppiato in lacrime, lasciandosi andare a un lungo pianto. A consolarlo è arrivato Marco Berry, che ha cercato di ridimensionare l'accaduto: "Non farti un senso di colpa, qui succede di perdere le staffe", ha detto l'illusionista, ricordando come anche altri concorrenti, tra cui la stessa Mussolini, abbiano spesso superato i limiti senza alzare i toni.

Ansia e tensione: un equilibrio sempre più fragile

Un elemento che rende la situazione ancora più delicata riguarda lo stato emotivo di Renato Biancardi. Il concorrente ha rivelato che sia Alessandra Mussolini sia Lucia Ilardo erano a conoscenza dei suoi problemi di ansia: "Sanno che non sto bene, sono andato da loro a chiedere aiuto". Un dettaglio che aggiunge ulteriore peso allo scontro e che potrebbe influenzare gli equilibri della Casa in vista della prossima puntata.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lo scontro tra Alessandra Mussolini e Renato Biancardi