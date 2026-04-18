GF Vip: Antonella Elia prima finalista, decisivo il televoto. Nicolò Brigante lascia

La puntata di venerdì 17 aprile del Grande Fratello Vip ha segnato una svolta decisiva in questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Il pubblico ha infatti decretato Antonella Elia come prima finalista, mentre Nicolò Brigante ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco.

Scontri accesi tra le tre primedonne della Casa

La decima puntata si è aperta con nuove tensioni tra le protagoniste di questa edizione: Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe. Dopo una breve tregua, i rapporti sono tornati tesi. La Mussolini ha accusato la Elia di essere cattiva, ricevendo una replica molto dura: "Tu sei una stro.za" Anche le opinioniste si sono espresse: Selvaggia Lucarelli ha definito le tre "opportuniste", mentre Cesara Buonamici ha previsto una possibile rottura tra la Volpe ed Elia.

Nuovi confronti e polemiche nella Casa

Antonella Elia si è poi confrontata con Francesca Manzini e Marco Berry, dopo le tensioni dei giorni precedenti. La situazione è degenerata quando la showgirl ha reagito con rabbia, rompendo alcuni cocchi durante una discussione con l'illusionista. La showgirl inoltre si è detta delusa perché la Manzini ha scelto Berry nella catena di salvataggio. Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente l'atteggiamento di Francesca, sottolineando la mancanza di riconoscenza verso Antonella: "Lei ti ha difeso quando tutta la casa era contro di te, si aspettava un po' di gratitudine, sei stata un pochino infame".

Nicolò Brigante lascia il GF Vip

Nicolò Brigante abbandona il reality

Come già anticipato nei giorni precedenti, Nicolò Brigante ha confermato la sua decisione di lasciare la Casa. Nonostante il tentativo della madre Serena e della sorella Simona di convincerlo a restare, il concorrente prima di varcare la porta rossa ha spiegato: "È un gioco bello finché ti diverti, ma io non sto trovando lo spirito giusto".

Il verdetto del pubblico: Antonella Elia vola in finale

Il momento clou della serata è stato il televoto per decretare la prima finalista tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Dopo il verdetto annunciato da Ilary Blasi, Antonella Elia - come lasciavano intendere i sondaggi- ha vinto con il 35,75% dei voti, superando di poco la Mussolini (34,63%). Più distanti Adriana Volpe (18,81%) e Lucia Ilardo (10,81%). La showgirl ha festeggiato con entusiasmo: "Mamma che felicità, che gioia".

Nomination: i concorrenti al televoto

Rientrata in studio, Antonella Elia ha avuto la possibilità di mandare al televoto uno dei concorrenti schierati con la Mussolini, scegliendo Paola Caruso. Le nomination finali hanno quindi coinvolto:

Paola Caruso

Adriana Volpe

Alessandra Mussolini

Il televoto è aperto con la domanda: "Chi vuoi salvare?". Il concorrente meno votato sarà il primo candidato all'eliminazione nella prossima puntata.