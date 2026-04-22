“È una danza orrenda”: Alessandra Mussolini critica la coreografia di Francesca al GF Vip

Nella Casa del Grande Fratello si sono accese forti polemiche attorno alla preparazione della coreografia per la puntata di venerdì prossimo. Protagonista della vicenda è stata Francesca Manzini, alla quale è stato affidato il compito di mettere in scena una danza del ventre per il team guidato da Alessandra Mussolini.

Prove difficili e prime tensioni nel gruppo

Le prove, iniziate ieri e proseguite anche nella mattinata di oggi, hanno subito mostrato diverse criticità. La coreografia si è rivelata infatti troppo complessa e ricca di momenti individuali che Francesca si era ritagliata all'interno della sua costruzione. Dopo vari tentativi di mediazione, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini e Paola Caruso hanno chiesto di semplificare l'esibizione, ma la Manzini ha continuato a difendere un'impostazione più tecnica, sostenendo la necessità di valorizzare la danza del ventre in modo autentico.

Il compromesso non basta a placare il clima

Le divergenze hanno generato le prime tensioni, soprattutto con Paola, che ha ribadito l'importanza di una scelta condivisa: "Dobbiamo fare una cosa che sta bene a tutti". Alla fine si è arrivati a un compromesso: una parte corale seguita da un breve momento solista per Francesca. Nonostante l'accordo, il clima è rimasto teso.

Lucia, Francesca e Paola preparano la coreografia

Poco dopo, Francesca si è lasciata andare a un momento di sconforto, sfogandosi tra le lacrime con Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Adriana Volpe. Ha dichiarato di non sentirsi rispettata nel suo ruolo e ha persino minacciato di abbandonare l'incarico di coreografa.

Scontro acceso con Paola Caruso

La situazione è ulteriormente degenerata in giardino, dove lo scontro diretto con Paola Caruso ha fatto emergere tutta la frustrazione accumulata. Francesca ha sostenuto di aver ricevuto indicazioni precise dagli autori, secondo cui avrebbe dovuto occupare il centro della coreografia. Paola, però, ha contestato la versione: "Ma che stai dicendo? Questa cosa te la sei sognata. Tu ti crei una realtà tua a volte". Il confronto si è trasformato in un acceso battibecco, senza arrivare a una soluzione condivisa.

Paola Caruso

Il chiarimento in Confessionale

Non convinta, Paola si è recata in Confessionale per chiedere chiarimenti e, una volta tornata, ha smentito la collega: "Mi hanno detto che non è vero che le hanno chiesto di fare l'assolo: deve essere un ballo corale e tutte le decisioni vanno prese insieme".

Nuovo attacco di Alessandra Mussolini

Questa mattina, le tensioni non si sono placate. Alessandra Mussolini ha attaccato apertamente la coreografia, giudicandola eccessiva e poco aderente alla danza del ventre: "Sembra più una danza del petto che del ventre. Esteticamente è brutta". Le critiche hanno provocato la reazione immediata di Francesca, che si è sentita messa in discussione professionalmente: "Io dico a te come scrivere un programma politico? Io so come fare il mio mestiere".

Alessandra, però, ha mantenuto la sua posizione: "No, non lo sai. È una danza orrenda!", prima di chiudere il confronto e allontanarsi, lasciando nella Casa un clima ancora carico di tensione in vista dell'esibizione finale.