GF Vip, sondaggi undicesima puntata: una concorrente è a un passo dal crollo

Questa sera, mercoledì 22 aprile, torna in prima serata una nuova puntata del Grande Fratello Vip 8, condotta da Ilary Blasi. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la diretta verrà annunciata la concorrente meno votata dal pubblico, che finirà automaticamente in nomination per la prossima eliminazione.

Televoto Grande Fratello Vip: chi rischia tra Volpe, Caruso e Mussolini

Il televoto di questa settimana vede protagoniste tre concorrenti: Adriana Volpe, Paola Caruso e Alessandra Mussolini. Secondo i sondaggi online del portale ForumFree, le preferenze del pubblico sono così distribuite:

Adriana Volpe : 61,86%

: 61,86% Alessandra Mussolini : 31,43%

: 31,43% Paola Caruso: 6,74%

Numeri che sembrano indirizzare il destino di Paola Caruso verso una nomination quasi certa.

Il ruolo di Antonella Elia per nomination di Alessandra Mussolini

Determinante nella dinamica della puntata è stata Antonella Elia, diventata la prima finalista di questa edizione. Grazie al privilegio ottenuto, ha mandato direttamente in nomination Alessandra Mussolini, con cui i rapporti sono sempre stati tesi. Una scelta che ha scosso ulteriormente gli equilibri già fragili nella Casa.

Paola Caruso

Le percentuali sembrano lasciare poco scampo alla conduttrice calabrese, ormai destinata a giocarsi la permanenza nel programma al prossimo televoto. Se da un lato Adriana Volpe appare saldamente in testa alle preferenze, dall'altro Alessandra Mussolini continua a godere di un forte seguito tra il pubblico generalista; basti pensare che, venerdì scorso, ha perso il confronto con Antonella Elia per un soffio, smentendo i sondaggi che prevedevano un distacco ben più netto.

Scontri e polemiche: cosa è successo negli ultimi giorni

A pesare sul destino di Paola Caruso, invece, potrebbe essere stata la plateale scenata di venerdì sera, scoppiata subito dopo la proclamazione della Elia come prima finalista. In quell'occasione, la conduttrice si è lasciata andare a una reazione giudicata eccessiva dai più , arrivando persino ad accusare il pubblico che aveva votato per la sua avversaria: "Sono disgustata. Tu sei una poveretta, ma il problema è di chi ti ha votato, di chi è fuori. Questo è orribile. Tu sei sola, triste, sei catatonica e quindi il pubblico ti sostiene".

Alessandra Mussolini, invece, si è resa protagonista di un acceso diverbio con Francesca Manzini. L'ex parlamentare ha mosso diverse critiche alla coreografia scelta dall'imitatrice per il balletto della serata, innescando un botta e risposta immediato. Al culmine della discussione, la Mussolini ha accusato la Manzini di essere una finta buonista, rivendicando con forza il merito di aver finalmente fatto emergere la sua vera natura, da lei definita "arrogante e prevaricatrice".

Come votare al Grande Fratello Vip

Il pubblico può esprimere la propria preferenza attraverso due modalità: