GF Vip: Lucia finalista, Antonella sospetta di Renato e Raimondo sbotta

Il riavvicinamento tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo dopo la finale conquistata dalla gieffina scatena dubbi e polemiche. Antonella Elia accusa Renato di strategia, Raimondo Todaro reagisce duramente.

Nella Casa il rapporto tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo continua a far discutere al Grande Fratello Vip. Dopo un inizio molto intenso, culminato anche con momenti di forte intimità, i due concorrenti hanno attraversato settimane altalenanti, tra allontanamenti e nuovi riavvicinamenti. Proprio nelle ultime ore il creator napoletano si sarebbe avvicinato ancora di più a Lucia, ma secondo Antonella Elia dietro questo cambio di atteggiamento potrebbe nascondersi una strategia ben precisa.

Antonella Elia contro Renato: "Si sono legati da quando lei è finalista"

Nelle ultime ore, Antonella Elia ha commentato senza filtri il rapporto tra Renato e Lucia, insinuando che il concorrente stia cercando di conquistare il favore del pubblico della Ilardo in vista del televoto decisivo. "Ormai Renato e Lucia sono fidanzati, quindi devono essere lasciati in disparte a farsi le confidenze d'amore. Si sono legati da ieri, da quando lei è diventata finalista", ha dichiarato la showgirl con il suo consueto tono pungente.

Renato Biancardi e Raul Dumitras in nomination: in palio la finale

Nell'ultima puntata del reality show sono finiti in nomination Renato Biancardi e Raul Dumitras. Uno dei due conquisterà il posto da quarto finalista del reality, raggiungendo Antonella Elia, Alessandra Mussolini e la stessa Lucia Ilardo. Secondo Antonella, il riavvicinamento tra Renato e Lucia arriverebbe proprio in un momento cruciale del gioco, alimentando i sospetti di una possibile mossa tattica per battere al televoto il suo amico-rivale Raul Dumitras.

Il bacio tra Renato e Lucia

Raimondo Todaro difende Renato: "Dormono insieme da un mese"

A prendere le difese di Renato ci ha pensato Raimondo Todaro, che ha respinto con forza le accuse di strategia. Il coreografo ha infatti ricordato che Renato e Lucia condividono lo stesso letto ormai da settimane: "Tutte le sere stanno almeno due ore sotto le coperte. A volte capita che si sveglino la mattina nello stesso letto". Una ricostruzione che però non ha convinto Antonella Elia, che ha replicato duramente: "Sei un buonista, non ti agitare".

Scontro in studio tra Antonella Elia, Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini

Il confronto si è acceso ulteriormente quando anche Alessandra Mussolini è intervenuta nella discussione. L'ex parlamentare ha criticato la posizione di Todaro, definendo la sua reazione "fuori luogo". Il ballerino però non ha fatto passi indietro: "Non ti permettere proprio. Dire che Renato dorme con Lucia perché è finalista è una bugia, una cosa falsa".

Parole che hanno alimentato ancora di più il dibattito sul rapporto tra i due concorrenti, diventato ormai uno dei temi centrali di questa fase del reality.

Lucia Ilardo conferma il cambiamento di Renato

A rendere ancora più acceso il confronto ci ha pensato la stessa Lucia Ilardo, che avrebbe ammesso come il comportamento di Renato sia cambiato nelle ultime ore. Un dettaglio subito sottolineato da Antonella Elia: "Io non vivo su Marte, so benissimo quando si sono baciati. Ieri è stata la prima volta che Renato ha dormito tutta la notte con Lucia".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il rapporto tra Lucia e Renato accende la Casa