GF Vip, Francesca Manzini rompe con il gruppo: la decisione drastica prima della finale

Francesca Manzini è senza dubbio una delle protagoniste più discusse di questa ottava edizione del Grande Fratello. Nelle ultime settimane, l'imitatrice si è ritrovata spesso al centro delle critiche da parte dei coinquilini, soprattutto dopo alcune dichiarazioni e atteggiamenti che non sono stati graditi dal gruppo.

L'ultima diretta del reality ha messo in evidenza un vero e proprio "uno contro tutti", con la concorrente finita nel mirino di diversi inquilini della Casa. Una situazione che ha profondamente colpito Francesca, tanto da spingerla a prendere una decisione drastica: isolarsi dal resto del gruppo fino alla finale.

"Mi isolerò fino alla fine": la decisione di Francesca Manzini

Dopo settimane di tensioni e confronti accesi, Francesca Manzini ha deciso di allontanarsi dagli altri concorrenti per vivere gli ultimi giorni del reality in solitudine. L'artista, che nel corso del programma ha spesso sottolineato il suo lungo curriculum tra imitazioni, spettacolo e televisione, aggiunge così un nuovo capitolo alla sua esperienza televisiva: quello dell'eremita del reality.

Francesca Manzini e Raimondo Todaro

Lo sfogo di Francesca Manzini: "Parole disgustose contro di me"

Nel corso di un confronto con Raimondo Todaro, Francesca ha raccontato tutto il suo malessere dopo gli attacchi ricevuti nella Casa. "Sono demoralizzata per quello che mi hanno detto. Gli aggettivi con i quali sono stata appellata sono pesanti per il percepito fuori e questo non mi piace. È stato gratuito, non me lo merito. Se qualcosa mi fa male o mi dispiace ho tutto il diritto di esprimere il mio dispiacere e il mio disappunto".

"È grave, disgustoso. Non mi rivedo nelle cose che sono state dette di me. Sono sincera e vera. Lo trovo disgustoso. Quello che c'è da fare lo farò con grande leggerezza". Parole forti che mostrano tutta la fragilità vissuta dalla concorrente negli ultimi giorni del programma.

Il timore per le ripercussioni sulla carriera

Secondo quanto emerso dalle sue parole, Francesca Manzini non sarebbe in crisi soltanto per il difficile rapporto con i coinquilini, ma anche per il timore che le critiche ricevute possano influenzare negativamente la sua immagine pubblica e la sua carriera artistica.

Prima di entrare nel reality, infatti, la Manzini era già molto conosciuta dal pubblico televisivo per le sue imitazioni e per le numerose ospitate nel programma Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, dove interveniva spesso come opinionista su temi di attualità e cronaca.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Francesca Manzini non nasconde il proprio disappunto